A verdadeira técnica para o seu negócio vender enquanto você dorme existe? Sim, e você vai aprender em evento gratuito.

O Movimento Empreender: Vender para Crescer acontece no dia 31 de outubro, na Fábrica de Eventos do Sebrae.

Por que você não pode perder? O Movimento Empreender: Vender para Crescer é mais do que um evento de aprendizado, é uma oportunidade para você implementar estratégias que realmente funcionam. Especialistas com ampla experiência em vendas, marketing e neurociência irão te ensinar métodos práticos para conquistar e fidelizar clientes.

Imagine um cenário onde você está descansando enquanto suas vendas continuam a crescer de forma automática. Parece sonho, mas com as ferramentas certas de Inteligência Artificial, isso já é uma realidade. Agora, você terá a oportunidade de aprender essas técnicas em um dos maiores eventos de vendas do país. O Movimento Empreender: Vender para Crescer , realizado em parceria com o Sebrae, acontece no próximo dia 31 de outubro . Em formato híbrido – presencial e online - , o evento é gratuito.

Automatize suas vendas com Inteligência Artificial Na oficina conduzida por W Gabriel, especialista em tecnologias digitais e automação, você aprenderá a utilizar ferramentas de IA para melhorar o atendimento ao cliente, automatizar processos e, claro, aumentar suas vendas. Quer saber como grandes empresas fazem isso? Essa é a sua chance de descobrir e aplicar essas técnicas no seu próprio negócio!

• Final de semana para casal na Pousada Vila Matury

• Vagas em cursos da Escola de Negócios do Sebrae

• Consultorias de vendas e marketing digital com especialistas como Fátima Bana e W Gabriel

• Vouchers de consumação no Jardins Lounge Bar e no Nupê Café

• Peça exclusiva da marca TRBrand

• Registro de marca gratuito pela MyMarca

• Livros “Seja um Líder Transformador” do Sebrae

Destaques da Programação

13h30 – Credenciamento

14h às 15h – Palestra: “Venda com a mente: como construir uma máquina de vendas usando neuromarketing”

Palestrante: Fátima Bana, executiva de marketing com ampla experiência em grandes empresas como Ambev e Latam, além de uma sólida formação acadêmica em comportamento digital e neuropsicologia.

15h às 16h15 – Oficinas Práticas

- Gastronomia Inteligente: do miolo à casca com Bia Araújo

- Moda Sustentável e Feita à Mão com Thaty Rabelo

- Vender enquanto você dorme: Ferramentas de Inteligência Artificial com W Gabriel (presencial e remota)

16h15 às 16h45 – Coffee Break

16h45 às 17h45 – Palestra: “Por que todo mundo vende com o marketing digital, menos você: Estratégias simples para conquistar e fidelizar clientes”

Palestrante: Luciano Farias, professor e consultor em Marketing Digital com 25 anos de experiência.

As vagas para o evento são gratuitas, mas limitadas. Por isso, Não deixe para depois! Inscreva-se agora para garantir seu lugar e participar de uma jornada de aprendizado, networking e muita inspiração para alavancar seu negócio.