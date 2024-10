Movimento Empreender | Como a neurociência pode ajudar a criar experiências de encantamento para seus clientes

Com foco em estratégias de vendas, Movimento Empreender – Vender para Crescer acontece no dia 31 de outubro e traz palestras e oficinas práticas para impulsionar pequenos negócios.

Você já parou para pensar que o sucesso da sua empresa pode estar literalmente na cabeça dos seus clientes? Não, não é conversa fiada! A neurociência e a neuromodulação estão cada vez mais se mostrando aliadas poderosas na criação de experiências excepcionais para o consumidor. E não estamos falando de truques mirabolantes, mas de como entender e influenciar o cérebro humano pode transformar as interações do seu negócio em verdadeiras oportunidades de encantamento! O tema é a especialidade de Fátima Bana, uma das palestrantes que integram a programação do Movimento Empreender: Vender para Crescer, que acontece no dia 31 de outubro, na Fábrica de Eventos do Sebrae. O evento, feito com correalização com o Sebrae acontece em formato híbrido e é gratuito.

De acordo com a executiva de marketing e negócios, Fátima Bana, a ciência do cérebro pode ser aplicada diretamente na experiência do cliente (CX) e no sucesso do cliente (CS). Ao utilizar princípios da neurociência, como estímulos sensoriais e emocionais, é possível melhorar drasticamente a percepção e satisfação dos consumidores.

Net Promoter Score (NPS) e Neurociência: A Combinação que Garante a Fidelidade do Cliente

Uma das ferramentas mais conhecidas para medir a satisfação do cliente é o Net Promoter Score (NPS). E aqui entra o toque da neurociência: ao entender como o cérebro reage a cores, sons, cheiros e interações simples, as empresas podem ajustar suas estratégias para garantir que a percepção dos clientes sobre a marca seja sempre positiva. Como explica Fátima Bana, "a empatia no atendimento ao cliente pode desencadear a liberação de oxitocina, o neurotransmissor responsável por sentimentos de confiança e conexão".