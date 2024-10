Evento Híbrido | Movimento Empreender: Vender para Crescer

Com foco nos micro e pequenos negócios, evento em formato híbrido acontece no dia 31 de outubro, na Fábrica de Eventos do Sebrae.

Já imaginou utilizar o poder do neuromarketing para potencializar suas estratégias de marketing e impulsionar suas vendas? E que tal aprender com especialistas, de maneira prática e eficiente, como conquistar e fidelizar seus clientes? Se você precisa unir o melhor destes dois mundos, você não pode perder um dos maiores eventos de vendas com foco nos micro e pequenos negócios do país. O Movimento Empreender: Vender para Crescer, acontece no dia 31 de outubro, em formato híbrido. O evento é gratuito e para se inscrever basta acessar movimentoempreender.com.

O Movimento Empreender: Vender para Crescer vai reunir especialistas renomados em neuromarketing, marketing digital e inteligência artificial, com palestras e oficinas para quem deseja levar seu negócio ao próximo nível. Além de palestras, o evento traz ainda oficinas práticas de gastronomia inteligente, moda sustentável e inteligência artificial aplicada às vendas.

A palestra de abertura será comandada por Fátima Bana, uma das maiores especialistas em neuromarketing do país, que vai ensinar como construir uma verdadeira máquina de vendas utilizando estratégias comprovadas pela ciência do comportamento de consumo. Na sequência, os participantes poderão escolher entre oficinas presenciais sobre gastronomia - ministrada pela Chef Bia Araújo - ou moda sustentável – com a rainha do jeans Thaty Rabelo, ou a oficina híbrida sobre inteligência artificial comandada pelo Growh Hacker, W Gabriel, que mostrará como automatizar vendas e transformar a experiência do cliente.