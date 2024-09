Apesar do assunto hoje estar mais inserido na nossa rotina, o termo Inteligência Artificial não é novo. Cunhado em 1956 pelo cientista da computação John McCarthy, a IA vem numa constante evolução e já passou por várias fases de desenvolvimento. Mas foi só a partir dos anos 2000, com o crescimento exponencial de dados disponíveis na internet e o avanço do poder de processamento dos computadores, que ela começou, de fato, a se tornar mais real para a população em geral e desde então vem modificando o mercado de trabalho e os negócios.

Mas com as mudanças acontecendo na velocidade 2x, como pequenos negócios podem se adaptar à nova realidade e utilizar a IA a seu favor? O Seminário “Empreendedorismo, Inovação e Inteligência Artificial para os Pequenos Negócios” traz a pauta para o centro da discussão. Com palestras de especialistas no assunto, o evento gratuito acontece no dia 20 de setembro, no Centro Universitário Doutor Leão Sampaio – Unileão, em Juazeiro do Norte. Inscreva-se hoje e garanta sua vaga!

Neste evento, o público terá a chance de aprender como a Inteligência Artificial (IA) está transformando o mercado e de que maneira ela pode ser aplicada na realidade das micro ou pequenas empresas para melhorar a comunicação, o relacionamento com clientes, aumentar as vendas e impulsionar a inovação. Grandes empresas já estão colhendo os benefícios da IA, e agora é a vez dos pequenos negócios!