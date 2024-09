Pequenos Negócios | A neurociência como aliada na fidelização do cliente

Sabe quando você está passeando no shopping e se depara com uma roupa numa vitrine pela qual se apaixona no ato? Ou aquele lookinho que você viu passando nos stories da sua marca favorita e tem um impulso danado de comprar? Neste momento, é o seu sistema límbico agindo. Ele é responsável pelas emoções e quando você se depara com uma decisão de compra é ele que é ativado primeiro. Isso significa que, antes mesmo de uma análise racional, o consumidor já formou uma impressão emocional sobre o produto ou serviço. A boa notícia é que as emoções tem um papel fundamental na tomada de decisão e podem ser utilizadas não só para atrair como também para fidelizar seu cliente. E pra isso, a neurociência pode - e deve - ser aliada no dia a dia da sua micro ou pequena empresa. Como? Fátima Bana, executiva de marketing e negócios, é quem explica como utilizar esses insights a seu favor!

O cérebro do consumidor toma decisões de forma complexa, sendo muito influenciado por fatores emocionais e inconscientes. E as emoções desempenham um papel essencial, muitas vezes predominando sobre a lógica. “O cérebro tende a usar atalhos mentais, conhecidos como heurísticas, para tomar decisões mais rapidamente. Esses atalhos são influenciados por associações que o consumidor faz com determinadas cores, sons, ou mesmo com a aparência de um produto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora



Quando o consumidor tem uma experiência positiva, o cérebro libera dopamina, um neurotransmissor que gera uma sensação de prazer. Isso cria uma associação positiva com a marca, influenciando futuras decisões de compra”, explica Bana. Basta lembrar aqui de quando você recebe aquela encomenda que estava esperando há dias e a roupa cai perfeitamente em você. Ah, como é bom, né não?