Migas Empreendedoras: projeto traz suporte e empoderamento para negócios de mulheres

Foi num momento decisivo da vida e para complementar a renda, que Leidiana Souza decidiu apostar no empreendedorismo. Com um bebê de apenas cinco meses nos braços, ela enfrentou o desafio de reinventar a Modacá, loja de moda fitness feminina que adquiriu da prima, que lhe passou o bastão do negócio quando foi morar na Europa. Leidiana tinha R$2.500 e afinidade com o universo fitness como impulso inicial: "eu me desafiei", relembra a empreendedora, que começou com 2 mil seguidores nas redes sociais e hoje soma mais de 6 mil, além de um engajamento crescente.

Luzia Monalisa, por sua vez, se encontrou no universo da beleza de forma inesperada. Com uma filha pequena e buscando uma forma de trabalhar em casa, ela foi incentivada por uma amiga a fazer cursos na área. "Nunca me imaginei trabalhando com beleza. Hoje, eu amo!", conta Luzia, que iniciou seu negócio com apenas R$ 300, um presente de seu avô que a ajudou com o capital inicial. A área de unhas, maquiagem e tranças tornou-se sua paixão e profissão. Dentre os maiores desafios do empreendedorismo, Monalisa destaca conciliar a maternidade com os projetos profissionais além de, assim como destacado por Leidiana, atuar em todas as áreas do negócio.

Monalisa dedica-se a área da beleza Crédito: Acervo pessoal

Sildene Souza, dona do "Bem Bolado", encontrou nos doces artesanais uma maneira de expressar sua criatividade e de fazer as pessoas sorrirem. Mas não foi fácil conciliar otrabalho com a faculdade e as outras responsabilidades. "O nome da loja surgiu meio por acaso, mas quando os clientes começaram a perguntar: 'Você é a dona do Bem Bolado?', eu soube que era isso", diz Sildene, que começou o negócio com R$ 1.000,00 e muitos sonhos.