Evento gratuito ensina a como impulsionar seu negócio com Inteligência Artificial

No próximo dia 30 de julho, a capital vai sediar o Seminário Inovação, Gamificação e Inteligência Artificial para pequenos negócios. O full-stack marketer e consultor empresarial, W Gabriel, especialista em tecnologias digitais e omnichannel é quem vai ministrar a palestra sobre IA: “exploraremos o papel transformador da Inteligência Artificial para micro e pequenos empreendedores, especialmente aqueles que estão começando a integrar tecnologia digital em seus negócios. O evento é gratuito e acontece no auditório do Sebrae, em Fortaleza.

Mas o que a Inteligência Artificial pode fazer pelo seu pequeno negócio? Muitas coisa: a IA pode aumentar a eficiência, reduzir custos e melhorar a tomada de decisões, oferecendo soluções personalizadas que se adaptam às necessidades e ao orçamento de pequenas empresas. Ela pode acelerar processos, agilizar cálculos, compilar dados e transformar tudo isso em informação competitiva para seu negócio em tempo recorde. “Você só precisa conhecer as ferramentas certas e nós mostraremos”, destaca Gabriel.

Mas ainda está na dúvida sobre como ela pode ser utilizada na prática no dia a dia do seu pequeno negócio? O especialista explica: “aplicações práticas incluem automação de tarefas repetitivas, gerenciamento de inventário, atendimento ao cliente via chatbots e análise de dados para previsão de tendências de mercado. Tudo isso tomando como base as contas básicas do seu negócio e seus interesses e fluxos de trabalho. Você precisa apenas saber como integrar essas ferramentas. Ensinaremos”, enfatiza.