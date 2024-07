Como mulheres estão fortalecendo o empreendedorismo feminino através de conteúdos digitais

Mesmo diante das dificuldades impostas, um número cada vez maior de mulheres tem apostado na ideia de ter seus próprios negócios. Os dados balizam a afirmativa: de acordo com a pesquisa Global Entrepreneurship Monitor - a principal sobre empreendedorismo no mundo -, 46% dos empreendedores iniciais no território nacional são mulheres. E os números continuam crescendo, hoje elas já somam mais de 10 milhões de brasileiras à frente de suas empresas, como aponta levantamento do SEBRAE.



Um estudo da Rede Mulher Empreendedora (RME) revelou ainda que 55% das empresárias brasileiras abriram seus negócios nos últimos três anos e, conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC/IBGE), 51% delas também desempenham a posição de chefe de domicílio. “Temos pesquisas que mostram que as mulheres estão chefiando a maioria dos lares e tem uma força grande dentro do empreendedorismo, mesmo muitas vezes não sabendo identificar que o que elas fazem é empreender, seja por necessidade, por vontade ou sonho”, explica Thaise Xavier, jornalista, fundadora e diretora da plataforma Elas Trabalham.

Mas num universo com 1,9 milhão de e-commerces (10ª Pesquisa BigDataCorp), um dos maiores desafios para micro e pequenas empresas é achar um lugar ao sol na importante ferramenta chamada internet. Fortalecer estratégias nas redes sociais e nas produções de conteúdo digital favorecem a visualização do produto, serviço ou loja comandado por essa empreendedora. “Estamos na era de consumir, produzir e ter acesso à informação, logo, o conteúdo produzido à partir do olhar dessa mulher que está à frente de um negócio é poderoso, resultando numa conversão muito maior a partir da narrativa de contar suas próprias histórias”, completa.