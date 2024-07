O site da sua empresa no topo: ferramentas para atrair clientes e impulsionar vendas

Para os pequenos negócios, a internet oferece chances de competir com grandes marcas e alcançar um público global. Com as ferramentas certas e uma estratégia bem elaborada, até mesmo as menores empresas podem escalar e conquistar uma base de clientes leais ao redor do mundo. Porém, esse potencial só pode ser realizado através de uma compreensão profunda e da aplicação eficiente das estratégias de SEO (Search Engine Optimization) e copyrwriting. Juntas, elas formam um casamento perfeito para trazer maior visibilidade para o seu site nos motores de busca e, consequentemente, aumentar suas vendas. No ebook gratuito “Como vender mais e melhor: ferramentas de SEO, copywriting e redes sociais” você tem acesso a um passo a passo completo de como implementar essas estratégias.

Enquanto as estratégias de SEO fazem com que seu site apareça para potenciais clientes, ou seja,

pessoas que estão buscando o que você oferece, as técnicas de copywriting vão te ajudar a escrever textos mais persuasivos, que irão motivar os leitores a realizar uma ação desejada, no caso, comprar seu produto ou serviço. Essas práticas tem como objetivo aumentar o tráfego orgânico sem a necessidade de pagar por anúncios. Ao otimizar seu site para os motores de busca, ele tem a oportunidade de atrair mais clientes em potencial, aumentar a visibilidade da marca e impulsionar as vendas.

SEO: seu site no topo

Um dos pilares do SEO é a escolha estratégica de palavras-chave relevantes para o seu nicho de mercado. Independente do segmento em que você atua, é fundamental identificar termos que os clientes em potencial possam usar ao procurar por produtos ou serviços relacionados. Por exemplo, para uma confeitaria que vende bolos personalizados, palavras-chave como “bolos personalizados”, “confeitaria”, “encomendar bolo online” poder ser importantes. Três ferramentas que irão te ajudar na pesquisa e seleção dessas palavras-chave: Google Keyword Planner, SEMrush e Ubersuggest.