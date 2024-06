Planejar para não fechar: a boa gestão do pequeno negócio

Planejar precisa ser um dos primeiros passos para quem quer ter sucesso nos negócios Crédito: Vlada Karpovich

A falta de planejamento é um dos itens que mais colabora para o insucesso dos pequenos negócios. De acordo com levantamento feito pelo Sebrae, 29% dos CNPJs cadastrados como Microempreendedor Individual (MEI) fecham após cinco anos de atividade e um dos itens que mais colabora para esta realidade é justamente a falta de planejamento. De tão importante, planejar é algo que deve, inclusive, anteceder o processo de formalização de uma empresa. “Não se pode admitir que um empreendedor que deseja prosperidade tenha a visão romântica de que tudo fluirá naturalmente, sem planejamento e gestão constante”, é o que defende Ana Cláudia Moura, Mestre em administração e controladoria e conteudista do curso Gestão Financeira e Crédito para MEI e MPE. No fascículo Educação Financeira para Microempreendedores, Cláudia explica ainda a importância de um bom planejamento financeiro: “ com ele em mãos, você terá a orientação, a coordenação e o controle de tudo o que a empresa precisará realizar para atingir seu objetivo”. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Por isso elencamos 5 ações que podem dar uma boa visão do seu negócio e facilitar o planejamento.



1 – Analisar a situação atual – ou ponto zero: Aqui você vai fazer o levantamento das informações mais relevantes da empresa, tais como o setor de atuação, tempo do mercado, pontos positivos e negativos, etc. Uma boa ferramenta para esta fase é a análise SWOT ou FOFA. Vale a pena pesquisar e praticar nesta etapa e em outros momentos de análise empresarial.

2 – Definir metas: O livro Alice no País das Maravilhas imortalizou a frase: “para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve ...”. Como você não é Alice, precisa saber ONDE quer chegar com o seu negócio. Por isso, defina metas globais de receita, custos, despesas, investimentos, etc. A partir dessas definições, embasadas em condições factíveis, ficará menos complicado desenvolver estratégias e envolver toda a organização. 3 - Criar um Plano de Ação: Com as metas definidas, elaborar um Plano de Ação permitirá a melhor distribuição de ações e facilitará o acompanhamento e, se for o caso, o redirecionamento de ações, visando atingir o objetivo. Ferramentas como PDCA e 5W2H são de extrema valia nesta etapa. 4 – Elaborar orçamento anual: O orçamento anual pode ser compreendido como a transformação dos planos estratégicos em números. Com base nas metas definidas e nas ações planejadas, é possível elaborar um orçamento detalhado para todo o ano, com acompanhamento mensal.

5 – Prever cenários alternativos: Com a definição das fases anteriores, faz-se importante antecipar cenários e já ir pensando em alternativas que possam ser utilizadas no adequado momento. A sugestão é que se trace um cenário otimista (onde as metas são atingidas) e um pessimista (onde as metas não são cumpridas ou são cumpridas parcialmente). O bom planejamento é essencial para o sucesso do negócio, mas ele, por si só, não gera ações transformadoras. É muito importante que haja a gestão das contas da empresa, cujas metas foram definidas a partir desse planejamento. Quer saber o passo a passo para uma gestão de contas eficiente? Ana Cláudia Moura te ensina o caminho das pedras, no fascículo Educação Financeira para Microempreendedores. Mas ela não está só nessa jornada, outros cinco especialistas compõem o conteúdo do curso Gestão Financeira e Crédito para MEI e MPE, que aborda ainda outros temas essenciais para a boa gestão do pequeno negócio. 100% online e gratuito, no curso você vai aprender a fazer um melhor uso dos recursos financeiros da sua empresa, tomar decisões estratégicas, controlar custos, gerir investimentos, administrar o fluxo de caixa e ainda alcançar os objetivos financeiros definidos para o seu negócio. Clica aqui e garanta sua vaga! Você também vai curtir:

Quer saber quais bancos e instituições financeiras oferecem crédito para empresas que buscam financiamento mais flexível e de menor valor no Ceará? Preparamos um ebook gratuito com uma lista completa que vai dos bancos tradicionais às cooperativas de crédito. Nele, você tem acesso ainda a dicas para a aprovação de crédito e ainda a como gerenciar o crédito de forma responsável. Clique aqui e garanta o seu! Movimento Empreender – a hora e a vez dos pequenos negócios

Quer mais dicas descomplicadas para aplicar no seu negócio? Então acesse movimentoempreender.com e acompanhe conteúdos adaptados à realidade dos micro e pequenos negócios.

