Para vender mais e melhor: SEO para pequenos negócios

Ele explica que as redes sociais são extremamente importante para qualquer negócio, seja ele online ou não. Mas tê-las como única estratégia de marketing online é um erro: “não temos o pleno controle das ações que acontecem lá dentro. As regras são voláteis e o que é válido hoje pode ser proibido amanhã. Isso pode impactar diretamente no futuro dos negócios. Fazendo uma analogia posso comparar as redes sociais a uma casa alugada e o site a uma casa própria. Minha casa, minhas regras”, enfatiza. Mas como seu site, dentre milhares de outros, vai ser encontrado? Com uma boa e eficiente estratégia de SEO.

Alcance na internet. Esse é um dos maiores desafios da atualidade para quem tem uma micro ou pequena empresa. Sim, porque dentre os tantos afazeres do negócio, o empreendedor ainda precisa dedicar tempo e esforço para estar presente também no digital. E essa presença vai para muito além das redes sociais. Para otimizar esse alcance ter um site é essencial. É o que defende o especialista em marketing digital, Luciano Farias: “Se você não tem um site, você não tem um negócio”, afirma.

2 - Construir credibilidade e confiança A confiança é um fator crucial para qualquer transação comercial. Quando seu site aparece no topo dos resultados de busca, ele automaticamente ganha um selo de aprovação do Google. Isso porque os usuários confiam que o Google apresenta os melhores e mais relevantes resultados primeiro. Além disso, um site bem estruturado e com conteúdo de qualidade (aspectos importantes do SEO) reforça essa confiança. Por exemplo, uma pesquisa da BrightLocal mostrou que 84% das pessoas confiam nas avaliações online tanto quanto em recomendações pessoais, e um bom SEO inclui a gestão de avaliações e depoimentos de clientes para melhorar a credibilidade do seu site.

1- Para atrair tráfego qualificado Quando alguém procura por um produto ou serviço no Google, geralmente está em um estágio avançado do processo de compra. Por exemplo, se uma pessoa pesquisa por "melhor smartphone 2024", ela provavelmente já decidiu que vai comprar um smartphone e está na fase final de escolher o modelo. Se você vende smartphones e seu site aparece nos primeiros resultados para essa pesquisa, você está colocando sua loja diretamente na frente de um comprador potencial. Essa é a essência do tráfego qualificado: pessoas que já têm interesse no que você oferece e estão mais propensas a converter. Segundo estudos da HubSpot, 75% dos usuários nunca passam da primeira página de resultados de busca, destacando a importância de estar bem posicionado.

Adotar estratégias de SEO é como transformar seu site em uma máquina de vendas que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não é apenas sobre estar nos primeiros resultados do Google; é sobre atrair as pessoas certas para o seu site e guiá-las até a conversão. “Quando seu site é otimizado para SEO, ele se torna mais visível para pessoas que já estão procurando por produtos ou serviços como os seus, o que aumenta significativamente a probabilidade de conversão”, é o que explica Rafael Silveira, COO da Casa Azul Ventures. Rafael elencou 5 motivos pelos quais sua empresa precisa implementar estratégias de SEO hoje!

3 - Melhorar a experiência do usuário

Um dos pilares do SEO é garantir que o seu site seja fácil de usar e rápido de carregar. Isso não só agrada o Google, mas também proporciona uma experiência positiva para os visitantes. Um site bem otimizado é como uma loja física bem organizada: os produtos estão claramente exibidos, os corredores são largos e as filas no caixa são rápidas. Quando os visitantes têm uma experiência positiva, eles são mais propensos a fazer uma compra e voltar no futuro. Estudos da Google indicam que sites que carregam em 5 segundos ou menos têm 70% mais tempo de sessão e 35% menores taxas de rejeição em comparação com sites que levam mais tempo para carregar.

4 - Custo-efetividade e retorno sobre investimento

Investir em SEO é muito mais rentável a longo prazo do que em publicidade paga. Enquanto os anúncios pagos cessam de gerar tráfego assim que você para de pagar, o SEO continua a atrair visitantes por meses ou até anos depois de implementado. Isso é especialmente valioso para pequenos empresários com orçamentos limitados. Um estudo da Search Engine Journal revelou que o SEO tem um ROI (Retorno sobre Investimento) maior do que o marketing pago em 12% dos casos, destacando a eficiência do SEO em atrair tráfego qualificado a um custo menor.

5 - Resultados mensuráveis e ajustáveis

Uma das grandes vantagens do SEO é a capacidade de medir e ajustar as estratégias com precisão. Ferramentas como Google Analytics e Google Search Console permitem que você acompanhe o desempenho do seu site em tempo real. Você pode ver quantas pessoas visitam seu site, de onde elas vêm, quais páginas visitam, e quanto tempo permanecem no site. Com essas informações, você pode ajustar suas estratégias de SEO para melhorar continuamente os resultados. Por exemplo, se você perceber que uma página específica está atraindo muito tráfego, mas poucas conversões, você pode otimizar o conteúdo dessa página para torná-la mais atraente para os visitantes.

