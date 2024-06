5x mais: fidelizar cliente é mais barato do que conquistar um novo

Fidelizar cliente custa até 5x menos do que conquistar um novo Crédito: Amina Filkins/ Pexels

Você sabia que um cliente fiel custa menos do que fazer um novo? É o que defende Philip Kotler, um dos maiores especialista de marketing do mundo. De acordo com ele, conquistar um novo cliente custa de 5 a 7 vezes mais do que manter aquele que já está com você. Diante dos números, apostar em estratégias de fidelização é também questão de economia. A conquista de um novo cliente é sempre muito comemorada. Essencial para o crescimento do negócio, ampliar a base é importante sim, mas custa caro. Além disso, um potencial novo cliente demora pra trazer o retorno esperado, afinal, é novo, né? Quem garante que ele vai comprar? Quem garante que ele vai gostar do seu produto ou serviço - e assim consumir novamente? Quem garante que vai voltar? Além disso, a receita trazida pelos clientes fiéis chega a corresponder a 80% do faturamento de uma empresa. Diante deste cenário, como estão suas estratégias de fidelização? Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em um universo cheio de outras empresas que oferecem o seu mesmo produto ou serviço, acaba sendo muito difícil se destacar só pelo que você vende. Uma das melhores maneiras de se aproximar e fidelizar esse cliente é promovendo o sucesso deste, ou seja, seu principal objetivo é fazer com que ele atinja suas próprias metas, facilitando e oferecendo recursos para esta conquista. Pra isso, a cultura do encantamento precisa estar presente em todos os setores da sua empresa. Independente do porte. E o atendimento é essencial.

Um dos requisitos mais importantes para quem consome, o atendimento configura no topo da lista na hora de escolher onde se vai comprar. Para 53% dos consumidores, atendimento é o maior responsável pela fidelização, é o que mostra um estudo da Hibou sobre brasileiros e suas percepções sobre o atendimento prestado por empresas. O estudo sinaliza ainda que 6 em cada 10 respondentes da pesquisa, apontam despreparo das empresas em relação ao atendimento. Assim, estar de olho nessa parte do negócio é primordial. Mas por que um cliente fiel é importante?

Um público fidelizado tende a indicar, positivamente, os serviços ou produtos desse empreendimento a outras pessoas, favorecendo o aumento de consumidores e a boa reputação da empresa. “Fidelizar um cliente é encantá-lo, oferecendo uma experiência que vai superar as expectativas dele e fazer com que ele retorne mais vezes”, é o que destaca a analista do escritório Regional Metropolitano de Fortaleza do Sebrae/CE, Evelynne Tabosa, no ebook “Comprou, mas não vá embora: passo a passo para fidelizar seu cliente”. Com tantas opções no mercado, ser bem recebido em um negócio é o que todo cliente espera. Por isso, o segredo da conquista é enriquecer a experiência e proporcionar, justamente, o que ele não espera. Alguns exemplos de como marcar positivamente o consumidor são:

- Um cartão de agradecimento escrito à mão

- Brindes

- Entrega antecipada

- Não deixar o cliente esperando

- Evitar respostas automáticas improdutivas nos canais de atendimento

- Promover qualificação para garantir uma equipe de profissionais com boas habilidades pessoais e capacidade de resolução de conflitos

Programas de fidelização

Que tal pensar em programas de fidelização? De acordo com a terceira edição do Panorama da Fidelização no Brasil, 80% dos consumidores priorizam empresas com programas de fidelidade; receber benefícios por compras que já fariam de qualquer forma é o principal motivo pelo qual os brasileiros participam dos programas, a estratégia tem se tornado essencial para aproximar clientes e marcas. Ebook gratuito

A cada dia que passa, o mercado se torna mais competitivo. O ambiente de negócios já ultrapassou a barreira física e se expande exponencialmente no online. Nesse cenário, a fidelização de clientes é uma das estratégias que pode fazer toda a diferença na sobrevivência de uma empresa. Por isso, o Movimento Empreender trouxe este importante tema em um e-book completinho e gratuito, no qual você vai pescar tudo o que você precisa saber para fidelizar o público na prática e alavancar seu negócio. O ebook “Comprou, mas não vá embora: passo a passo para fidelizar seu cliente”, traz dicas imperdíveis para você começar a aplicar hoje! Clica aqui e baixe agora.

O Movimento Empreender tem cursos online e gratuitos para manter você sempre atualizado e por dentro das principais tendências do universo do empreendedorismo. Curso Tecnologias Emergentes: as ferramentas que estão revolucionando o futuro dos pequenos negócios Você acha que é possível, dentro da realidade dos pequenos negócios, utilizar tecnologias emergentes como Inteligência Artificial, realidade virtual e até drones no dia a dia da sua micro ou pequena empresa? Sim, é possível e este curso é pra você que não quer ficar pra trás! Inscreva-se aqui.

Curso Gestão Financeira e Crédito para MEI e MPE Quer aprender a fazer um melhor uso dos recursos financeiros da sua empresa, tomar decisões estratégicas, controlar custos, gerir investimentos, administrar o fluxo de caixa e ainda alcançar os objetivos financeiros definidos para o seu negócio? Este curso é pra você! Inscreva-se aqui.

Movimento Empreender – a hora e a vez dos pequenos negócios

Quer mais dicas descomplicadas para aplicar no seu negócio? Então acesse movimentoempreender.com e acompanhe conteúdos adaptados à realidade dos micro e pequenos negócios.