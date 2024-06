Precisando de crédito para o seu negócio?

Dinheiro no caixa para ampliar o negócio é o sonho de 10 em cada 10 empreendedores. Mas o acesso ao crédito tem estado difícil e parece uma realidade distante, principalmente para quem tem uma micro ou pequena empresa. De acordo com dados da 10ª edição da pesquisa “Financiamento dos Pequenos Negócios no Brasil”, realizada pelo Sebrae, 4 em cada 10 pequenos negócios utilizaram o cartão de crédito para financiar a empresa.

Mesmo com juros estratosféricos, a modalidade tem sido a opção para cerca de 40% dos donos de pequenos negócios. O índice contrasta com a proporção de empresários que apontam os empréstimos em bancos privados, que representam apenas 7%, ou públicos, com 4%.

A burocracia, a exigência de garantias e as altas taxas de juros formam a enorme barreira que dificulta o acesso dos pequenos ao crédito. O problema é que essa lista imensa de percalços soma-se a falta de conhecimento sobre o cenário econômico, sobre as instituições financeiras e sobre as possibilidades existentes de crédito para cada tipo de negócio ou segmento.