Sucesso nos negócios: 10 dicas práticas para aplicar hoje

Começar um negócio do zero não é uma tarefa das mais fáceis. Seja você um empreendedor que começou despretensiosamente na cozinha de casa ou aquele que pediu demissão do trabalho formal porque tinha o sonho de ser seu próprio patrão, não importa, os desafios para tornar sua pequena empresa próspera são muitos. A começar pelas estatísticas. De acordo com dados do Sebrae, os MEI’s têm a maior taxa de mortalidade entre os pequenos negócios, 29% deles fecham após 5 anos de atividade. Alguns fatores levam a esta realidade como pouco preparo pessoal, planejamento e gestão do negócio ineficientes. Não existe uma fórmula mágica preparada para o sucesso de um negócio, mas existem ações essenciais que todo empreendedor deve levar em consideração para o melhor desempenho de suas atividades. Por isso, listamos 10 pontos que são apontados pelo Sebrae como essenciais para quem quer abrir um negócio. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine 1 – Empreenda com o que você se identifica

Na escolha de um novo negócio, a decisão do empreendedor não deve ser baseada naquilo que está ou não na moda ou naquilo que está dando dinheiro no momento. Quanto mais afinidade o empreendedor tiver com o negócio que ele vai abrir, melhor. É preciso lembrar ainda que há uma diferença entre gostar de alguma coisa e ser bom nela. Você pode até gostar de comer bolo, mas não significa que vai gostar de trabalhar com isso. Nesse caso, use seus talentos a seu favor. Invista em atividades que já tem alguma habilidade e considere a possibilidade de transformar um hobby em profissão.

2 – Tenha foco absoluto no cliente

A razão de existir de um empreendimento é o cliente. Você pode ter um recurso para investir ou até mesmo um imóvel próprio disponível, mas se não houver clientes para o seu negócio, dificilmente ele vai prosperar. Então, foque em conhecer o seu cliente para ter sucesso nos negócios. 3 - Entregue o que é valor para o seu cliente

Valor é igual a um benefício concreto mais uma experiência incrível. O foco não deve estar em você, empreendedor, mas no que o seu cliente deseja. Peça feedbacks para o seu cliente para se certificar de que ele está pagando um preço, mas de fato recebendo um valor. 4 - Delegue para focar

O Brasil tem mais de 20 milhões de CNPJ, sendo que 60% são de MEIs. A maioria dos pequenos empreendimentos tem times enxutos, mas, a partir do momento em que você cresce e consegue ter alguns colaboradores, é necessário ter foco. Nesse caso, o empreendedor deve saber delegar o que é mais operacional para outras pessoas do time. Ao delegar, você terá mais tempo para pensar e focar no que é essencial, mas sem perder de vista o que foi delegado.

5 - Inove de forma permanente

Todo empreendimento tem seu mercado concorrente que atua no mesmo segmento que você e quer resolver o mesmo problema. Por isso, é importante buscar um diferencial e trazer ineditismo para o seu empreendimento. Quando se fala em inovação, pode ser em relação ao produto, à embalagem, à forma de entrega, à forma de pagamento, ao pós-venda, entre outros pontos. Inovação não é algo apenas ligado à tecnologia e há diferentes maneiras de inovar. 6 - Controle a gestão e as finanças

Você já deve ter ouvido falar que não se pode gerenciar aquilo que não se consegue medir ou controlar, por isso, é fundamental que haja controles gerenciais para toda a sua atividade, como controle de contas a pagar e contas a receber, controle de estoque, controle de fluxo de caixa. Para que você faça uma gestão mais profissional do seu negócio, é fundamental manter controles atualizados que serão a base de uma tomada de decisão mais consistente e profissional. 7 - Construa parcerias fortes

É possível buscar parceiros no mesmo segmento de atuação e com diferente localização com o objetivo de socializar custos, como comprar embalagens e ter mais poder de barganha com o fornecedor, por exemplo. Também é possível procurar um parceiro de outra área para montar um combo de produtos e serviços complementares que possam agregar valor à sua entrega, por meio de oferta de descontos, gerando fluxos de demandas mútuas entre os parceiros. 8 - Tenha presença digital relevante

Todo negócio, nos dias de hoje, deve ter presença no digital. É importante estar nos grandes marketplaces, ou ter seu próprio site de e-commerce ou ainda ter canais digitais à disposição para realizar o atendimento e interagir com o seu cliente. A presença digital tornou-se fundamental para os pequenos negócios, seja qual for o tipo de empreendimento ou área de atuação. 9 - Busque sempre o engajamento da sua equipe

De nada vai adiantar seguir todas as outras dicas se o seu time não está engajado, o que pode comprometer a experiência do seu cliente. Quanto mais seu negócio vai crescendo, fica mais difícil acompanhar todas as vendas e os pontos de contato com o seu cliente. Logo, o seu time deve se tornar a cara do seu negócio. 10 - Recicle e atualize os seus conhecimentos

A dinâmica da economia e da gestão de uma empresa tem se tornado cada vez mais acelerada. Todo dia, temos lançamentos no mercado que de alguma maneira podem afetar a cadeia produtiva do seu segmento. Por isso, é preciso se manter permanentemente atualizado para ter sucesso. O processo de capacitação de quem empreende e quer ter uma atuação profissional é dinâmica e permanente.

