Que tipo de inovação cabe na realidade do seu micro ou pequeno negócio?

De acordo com dados do Sebrae, as MPEs inovadoras têm um crescimento médio de receita 16% maior do que as não inovadoras, e uma probalidade 24% menor de encerrar as atividades. Longe de ser apenas uma palavra da moda, a inovação precisa fazer parte também da realidade das micro e pequenas empresas. "É a inovação que vai permitir que sua empresa se diferencie das concorrentes, atenda às necessidades e expectativas dos clientes, reduza custos, aumente a produtividade, aprimore a qualidade, explore novos mercados, gere valor e sustentabilidade para o negócio", é o que explica o full-stack marketer e conteudista do curso "Tecnologias emergentes: as ferramentas que estão revolucionando a gestão dos pequenos negócios", W Gabriel. Sabe quando chega aquele momento em que sua empresa está parecendo estagnada, que não tem mais pra onde ir e você não consegue pensar em nada inovador para dar aquela sacudida nos negócios? Inovação pode ser a chavinha que estava faltando para abrir a porta para novos públicos e mercados. E, ao contrário do que muita gente imagina, ela não é um bicho de 7 cabeças e nem é preciso inventar a roda para dizer que sua empresa está inovando. Inovar se diferenciar, ser original em suas ideias ou observações de melhorias dentro do seu mercado. É pensar em algo que traga algum valor ou benefício para quem utiliza o que você oferece. Pra isso, existem diversos tipos e modelos de inovação, um deles vai se adaptar à realidade do seu negócio.

Tem a inovação disruptiva, essa sim cria um novo mercado ou segmento, oferecendo uma solução radicalmente diferente e mais acessível do que as existentes e que acaba por deslocar ou substituir as empresas tradicionais. Um exemplo de inovação disruptiva é o surgimento de serviços de streaming, que mudaram a forma como as pessoas consomem conteúdo audiovisual. No módulo sobre inovação, do curso Tecnologias Emergentes, W Gabriel propõe uma provocação cerebral aos alunos: “que ideia você pode ter sobre sobre seus produtos, serviços, processos, modelos de negócio ou estratégias que vire o mercado de cabeça para baixo, provoque o mercado a pensar diferente ou agir diferente? Um aplicativo? Uma forma diferente de pedir seu produto? Uma cor totalmente inusitada para a identidade da sua empresa? Um local completamente incomum e até excêntrico para ofertar seu produto? O que pode ser tão disruptivo que balançasse o mercado?”, estimula. Tem ainda a inovação tecnológica, que envolve o uso das tecnologias para criar ou melhorar produtos, serviços ou processos. Um exemplo de inovação tecnológica é o desenvolvimento de aplicativos de mobilidade urbana, que utilizam a tecnologia GPS e a internet para conectar motoristas e passageiros, e que oferecem mais comodidade, segurança e economia.