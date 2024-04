O que as tecnologias emergentes podem fazer pelo seu micro ou pequeno negócio

Por que, apesar de ser tão presente no nosso dia a dia, ainda é tão difícil fazer uso da tecnologia nos negócios? É o post que não engaja, é o produto que não vende, é o alcance que não amplia. São muitas as dificuldades que o pequeno empreendedor enfrenta na hora de dar conta das redes sociais, por exemplo. Mas você sabia que nem só de redes sociais vivem as tecnologias que são aplicáveis aos micro e pequenos negócios? Se você, que tem uma pequena empresa, quer conquistar um lugar ao sol na competitividade precisa estar de olho no universo das tecnologias emergentes. No curso gratuito “Tecnologias Emergentes: as ferramentas que estão revolucionando a gestão dos pequenos negócios”, você aprende a utilizar essas ferramentas na prática.

Tecnologias emergentes são inovações que, por mais que já estejam sendo utilizadas em certos setores, ainda não estão totalmente inseridas no dia a dia de toda a população, porém elas têm o potencial para transformar o mercado num futuro próximo. Inteligência Artificial, Realidade Virtual e Aumentada, Blockchain e até drones são exemplos de tecnologias emergentes que podem te ajudar no dia a dia da gestão do seu pequeno negócio.

E o que dizer do metaverso, uma extensão virtual de nossas vidas que permite vivenciar experiências imersivas em educação, treinamento e até mesmo compras, sem precisar sair de casa? É consenso que o metaverso ainda tem um grande potencial para ser explorado nas empresas e negócios comerciais. Vai sair na frente, certamente, quem entender e aplicar bem a tecnologia. Então, mesmo que uma determinada ferramenta ainda não possa ser utilizada no seu pequeno negócio, é bom sempre estar de olho e quando sua vez chegar, você não será pego de surpresa e nem vai precisar passar anos-luz para aprender a utilizar.