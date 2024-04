5 dicas para dar visibilidade para o seu negócio no digital:

Dicas valiosas para o seu negócio estar sempre ON. Crédito: Andrea Piacquadio/ Pexels

Com uma sociedade cada vez mais conectada, a presença no digital tem se tornado cada vez mais importante. É assim que a sua empresa vai ser vista e pode ser encontrada pelos seus clientes em potencial. Por isso, elencamos algumas dicas valiosas para o seu negócio estar sempre ON. De olho no exemplo!

Ao buscar Nupê Café na internet você facilmente vai encontrar as redes sociais do negócio, os endereços de todas as unidades, os horários de funcionamento e todas as informações básicas importantes para localizar o café na cidade de Fortaleza. Isso porque para a chefe e empresária Bia Araújo estar presente no digital é imprescindível para o seu negócio: "é um canal aberto de comunicação direta com meu clientes". E como um canal aberto de comunicação, ela aposta em diversas estratégias para guiar esse cliente até seu café: "mantemos o Google sempre atualizado, verificamos nossas localizações, telefones e endereço constantemente; Utilizamos palavras chaves e algumas técnicas para que os nossos perfis apareçam sempre primeiro gerando assim esse "click" mais eficaz", explica.

A empreendedora compartilha ainda 3 dicas para dar visibilidade ao seu negócio no digital: “humanize suas redes, realize trabalhos com micro influenciadores e deixe sua logo/marca sempre a mostra, em tudo o que for fazer”. Meu negócio está aqui!

E a Bia está indo no caminho certo. De acordo com Georgia Cruz, professora do curso de Sistemas e Mídias Digitais da UFC, é extremamente importante apresentar facilmente o canal de contato, o endereço e o horário de funcionamento. Mas não só: “reforçar em suas publicações o nome do perfil ou loja, porque muitas vezes a publicação vai compartilhada sem o link. Além disso, registre seu negócio em plataformas de buscas, como o Google My Business. Isso ajuda na hora em que os clientes forem procurar pela sua empresa ou por produtos do mesmo seguimento que o seu”, ensina. O que não fazer?

• Ter uma presença digital desatualizada - perfis que existem sem conteúdos constantes dá a impressão de que o negócio parou de funcionar e afasta clientes interessados.

• Postar todo dia só por postar - você não precisa virar um influenciador, basta entender o digital como uma ferramenta de divulgação e parte do negócio. Lembre-se: ele é sua vitrine digital, então precisa de uma atualização periódica e uma qualidade visual atrativa.