Inteligência Artificial na sua pequena empresa?

A inteligência artificial é um campo da ciência da computação focado no desenvolvimento de sistemas que podem executar tarefas que normalmente requerem inteligência humana, como aprender, raciocinar, perceber, compreender e interagir com o ambiente. Amplamente utilizada por grandes empresas, a ferramenta pode e deve fazer parte também da realidade dos micro e pequenos negócios.

Os chatbots são uma das aplicações mais comuns de IA para empresas de todos os tamanhos. Eles podem fornecer suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, responder a perguntas frequentes, agendar compromissos e até mesmo realizar transações básicas. Isso ajuda as micro e pequenas empresas a melhorar a experiência do cliente e reduzir a carga de trabalho dos funcionários.

1 - Automatização de tarefas repetitivas: A IA pode automatizar uma variedade de tarefas rotineiras, como processamento de dados, atendimento ao cliente, agendamento de compromissos e gerenciamento de inventário. Isso libera tempo e recursos para os proprietários e funcionários se concentrarem em atividades de maior valor agregado. 2 - Personalização e experiência do cliente: A IA pode ser usada para personalizar a experiência do cliente, oferecendo recomendações de produtos, comunicações personalizadas e suporte ao cliente sob medida para as necessidades individuais de cada cliente. Isso pode melhorar a satisfação do cliente e aumentar a fidelidade à marca. 3 - Otimização de processos: Ao analisar dados e identificar padrões, a IA pode ajudar as empresas a otimizar seus processos operacionais, reduzindo custos, melhorando a eficiência e minimizando o desperdício. Isso pode levar a uma maior produtividade e lucratividade para a empresa. Os aplicativos de inteligência artificial estão se tornando cada vez mais populares e acessíveis para micro e pequenas empresas, oferecendo uma gama de funcionalidades que antes eram exclusivas de grandes corporações. Outra listinha para você começar a vislumbrar essa possibilidade no seu negócio: aplicativos de IA mais utilizados por grandes empresas – mas que podem ser facilmente incorporados na sua.

Ferramentas de análise de dados. Existem várias ferramentas de análise de dados baseadas em inteligência artificial projetadas especificamente para empresas de pequeno porte. Essas ferramentas podem ajudar as empresas a analisar dados de vendas, comportamento do cliente, marketing digital e muito mais, fornecendo insights valiosos que podem orientar nas tomadas de decisões estratégicas da empresa.

Sistema de gestão empresarial (E.R.P). Muitos sistemas de ERP agora incorporam recursos de IA para automatizar tarefas administrativas, como contabilidade, folha de pagamento, gestão de estoque e logística. Isso permite que as micro e pequenas empresas gerenciem seus negócios de forma mais eficiente e eficaz, reduzindo custos e aumentando a produtividade.

Parece muita coisa, e é mesmo. A boa notícia é que tem um curso, 100% online e gratuito, que vai te ajudar na missão de desenvolver sua habilidades para as tecnologias emergentes. O curso “Tecnologias Emergentes: as ferramentas que estão revolucionando a gestão dos pequenos negócios” traz toda a expertise de especialistas na área pra te ensinar, na prática, a utilizar importantes ferramentas que irão mudar a forma como sua empresa, se relaciona e vende.

Inteligência Artificial, Blockchain, Realidade Aumentada e Realidade Virtual, e até drones podem e devem fazer parte do dia a dia da sua micro ou pequena empresa e neste curso você vai aprender com especialistas no assunto a manipular essas ferramentas e aumentar sua competitividade. Dividido em 6 módulos que contemplam todos esses desafios, o curso explora as últimas inovações e tendências que estão moldando o futuro da tecnologia com foco nos micro e pequenos negócios. O mundo está mudando e o seu negócio não pode ficar pra trás. Inscreva-se HOJE!



