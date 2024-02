Alalaô: dicas para inspirar empreendedores durante e no pós-folia

O educador popular e fundador do Banco Palmas – hoje o maior banco comunitário do país, Joaquim Melo, indica um documentário. Palmas é um doc, de quase 1h de duração, que conta a incrível saga de mil e quinhentas famílias que na década de 70 foram desapropriadas de suas casas. Essa seria mais uma história entre tantas que acontecem pelo Brasil e pelo mundo, não fosse o fato de que essa comunidade conseguiu não só se estruturar enquanto bairro como também criou seu próprio dinheiro - e um banco, o primeiro banco popular do Brasil. “Palmas mostra o quanto é importante você empreender focado numa missão, num propósito, numa causa. E o quanto você precisa ser resiliente na busca desse seu objetivo”, explica Joaquim.

Fomos em busca de dicas de conteúdos que andam inspirando empreendedores fortalezenses. Tem documentário, livros e podcasts pra você também entrar no ritmo para além da marchinha chamada trabalho. E se o seu negócio é de algum segmento nada carnavalesco, aproveita a folga para oxigenar as ideias e, quem sabe, trazer uma dose de criatividade para colocar em prática após a quarta-feira de cinzas.

Carnavalizar pra quem empreende é, muitas vezes, sinônimo de trabalho pesado. Também não é pra menos, o período é promissor para muitos segmentos. Segundo dados da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), a data deve movimentar R$9 milhões durante as festividades, 6% a mais que patamar pré-pandemia. Mas entre um bloco e outro – ou até naquele momento de descanso, que tal assistir, ouvir ou ler algo que te inspire?

A empreendedora Bia Araújo, do Nupê Café, traz 2 dicas de leitura. A primeira é o livro "Mostre seu trabalho: 10 maneiras de compartilhar sua criatividade e ser descoberto", de Austin Kleon. O livro explica porque a generosidade supera a genialidade. Por que nossa capacidade de estar acessível e de saber usar nossas próprias redes pode ser mais importante do que um simples "networking". Apostando mais na autodescoberta do que na autopromoção, a publicação é um manifesto inspirador para o sucesso como artista ou empreendedor na era digital. “Mostrar meu trabalho, por incrível que pareça, é um deficiência minha. Sei trabalhar, e muito, mas mostrar, vender e me vender é diferente. A leitura é leve e acolhedora”, garante Bia.



A segunda dica da empreendedora é o livro “Você é o que faz – como criar a cultura da sua empresa”, de Ben Horowitz. Nele o autor do best-seller O lado difícil das situações difíceis, centra seus esforços em uma questão crucial para qualquer empresa: como criar e manter a cultura que se deseja para a organização? Ao combinar lições de sua própria experiência profissional com outras especialmente selecionadas a partir de suas leituras sobre a história, Horowitz explora situações em que os líderes transpuseram conjunturas econômicas e sociais para remodelar a forma como as pessoas se comportavam, criando assim culturas inovadoras e duradouras. “A linguagem é ótima, de fácil entendimento e despertou tantos insights que eu sugiro não ler antes de dormir, pois você tem vontade de levantar pra resolver”, comenta Bia sobre a publicação.

Já a criadora da marca Maria Cookie, Tábita Pereira, indica uma fonte da qual ela bebe atualmente: Jota Jota Podcast, mais especificamente o episódio em que o empresário e apresentador recebe João Adibe Marques, CEO do Grupo Cimed, para falar sobre cultura e inovação. Nele, o convidado compartilha sua jornada desde os primeiros passos no laboratório farmacêutico até a liderança de uma das maiores empresas de medicamentos genéricos do país. “Esse episódio em específico é uma aula”, garante Tábita.

Dica Extra

E por último - e não menos importante, a dica é “continue a nadar”, como diria a personagem Dory, do filme Procurando Nemo. Isso porque para quem empreende, a busca por novos conhecimentos deve ser contínua. Então para finalizar esta sessão, deixamos como dica de capacitação o curso Gestão Financeira e Crédito para MEI e MPE.

Se você quer aprender a fazer um melhor uso dos recursos financeiros da sua empresa, tomar decisões estratégicas, controlar custos, gerir investimentos, administrar o fluxo de caixa e ainda alcançar os objetivos financeiros definidos para o seu negócio, basta se inscrever neste curso. Feito com a expertise da Fundação Demócrito Rocha, o conteúdo é dividido em 6 módulos que contemplam todos esses desafios, para você aprender na prática e no seu tempo. O curso é online e GRATUITO! Para se inscrever, basta acessar movimentoempreender.com. No site, você tem acesso ainda a muitos conteúdos incríveis sobre o universo do empreendedorismo.