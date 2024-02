Projeto Meu Carrinho Empreendedor está com inscrições abertas

Juliana recebeu o carrinho em 2022. Mas não só, a empreendedora participou ainda de capacitações que a ajudaram a ter uma melhor noção do seu próprio negócio: “foi um divisor de águas”, garante. Para receber os carrinhos, os empreendedores selecionados participam de capacitações técnicas e gerenciais gratuitas com temas como: Gestão do Negócio; Boas Práticas de Alimentação; Saúde e Segurança no Trabalho.

Ao todo, o Projeto ofertará 610 carrinhos para empreendedores locais, ao longo de seis convocações em 12 meses. Agora a Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE) abre edital de chamada pública para a 5º convocação do projeto. As inscrições seguem até o dia 8 de março. Os empreendedores selecionados receberão capacitações gratuitas, além dos carrinhos custeados e padronizados. A ação beneficiará mais 100 empreendedores com carrinhos de churrasco (20), batata frita (30), tapioca (25) e pipoca (25).

Inscrições e documentos:

Os interessados podem procurar orientação para inscrição na Unidade de Atendimento do Desenvolvimento Econômico (Avenida Santos Dumont, 2500 - Aldeota - entrada pela rua Tibúrcio Cavalcante). Além de preencher a ficha de inscrição, é necessário ser maior de 18 anos, ser hipossuficiente em renda, apresentar cópia de documento oficial com foto, CPF, inscrição no Cadastro Único ou declaração que é isento no Imposto de Renda e comprovante de residência. Todo o processo de seleção é gratuito e destinado para moradores de Fortaleza.

Os envelopes com as inscrições devem ser entregues na Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza (CLFor), localizada na avenida Heráclito Graça, 750, no Centro. “É muito fácil o processo. É pegar o edital, levar identidade, comprovante de endereço, cartão do NIS e se escrever. Qualquer pessoa consegue se inscrever, é bem simples”, enfatiza Juliana que hoje, com seu carrinho do Espetinho da Ju, localizado na Praia de Iracema, vende 300 churrasquinhos por dia: “a minha renda principal hoje vem do espetinho”, conta orgulhosa.



Confira o edital na íntegra: aqui!



Serviço:

Inscrições para o Projeto Meu Carrinho Empreendedor

- Retirada de fichas de inscrição e entrevista de perfil socioeconômico: sede da SDE (Av. Santos Dumont, 2500/ Aldeota - entrada pela Rua Tibúrcio Cavalcante)

- Entrega de envelopes: Central de Licitações de Fortaleza (Av. Heráclito Graça, 750 - Centro)

- Informações: (85) 3452.3477 (CLFor) ou 0800 081 4141 (SDE)