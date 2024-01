Para ouvir rapidez: programas que todo empreendedor precisa dá o play

Nem bem janeiro começou, já tem gente chamando por fevereiro. Afinal, é carnaval! Mas para quem tem um negócio, cada segundinho conta, seja para bolar uma nova estratégia de vendas, seja para organizar o estoque ou fazer aquele planejamento financeiro que vem sendo adiado, justamente, por conta das demandas.

E no corre diário do empreendedor fica até difícil encaixar aquele momento importante de aprendizado. Por isso, selecionamos 3 programas do Movimento Empreender curtinhos com temas imperdíveis para você ouvir enquanto labuta. Seja na academia, no carro ou enquanto ajusta o estoque, se organizar direitinho, dá pra ouvir todos de uma lapada só. Bota o fone e vem!

Funil de vendas é um termo que todo empreendedor tem intimidade – ou pelo menos deveria! É uma ferramenta do Inbound Marketing que analisa todo o processo de formação de vínculo da sua empresa com o potencial cliente, desde a entrada dele nos canais de comunicação da empresa (como o site, por exemplo), até a sua conversão bem sucedida em cliente. Esse processo é chamado de jornada de compra ou do cliente. Neste programa, conversamos com um especialista no assunto pra te ajudar a entender melhor a ferramenta e saber como utilizar! Dá o play e confira!