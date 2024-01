Ho Ho Ho: dicas incríveis para vender mais no natal

Com alta na expectativa de vendas, é importante se preparar com antecedência e apostar em boas estratégias para o período

Para a empreendedora, se programar com antecedência para o período é primordial e traz inúmeras vantagens: “você consegue trabalhar melhor com os fornecedores e fazer um bom planejamento de gestão. Gestão em todos os sentidos: financeiro, mão de obra, operacional, logística de entrega, insumos... tudo. Quem não se planeja não consegue ter claro onde quer chegar”, afirma.

De acordo com um estudo da Confederação Nacional do Comércio (CNC), as vendas de natal para 2023 devem ter um aumento de cerca de 5%. O número representa o maior salto desde 2013, quando a alta foi de 4,9%. Os dados devem animar o setor, que há meses se prepara para uma das datas mais aguardadas do ano.

Com métodos de vendas bem definidos, ela compartilha como pensa suas estratégias de divulgação: “Valorizo demais as influencer locais. Muitas estão comigo desde o começo, acreditaram no meu trabalho. Não menos importante, a divulgação dos nossos amados clientes. Também tenho uma equipe de tráfego que já está comigo há um tempo. Tenho um resultado maravilhoso. Além disso, gosto muito de trabalhar com combos. Não é a primeira vez que faço isso e gosto bastante. Quem não gosta de comprar dois ou três produtos e ter um desconto? Eu pelo menos amo!”, brinca a empreendedora que leva muito a sério seus critérios de organização do negócio.

Na opção de combos, Tábita aposta na mistura de delícias, e para este ano quem for encomendar os quitutes dessa modalidade ainda ganha um desconto. No combo 1, ela misturou um mini cookietone + 5 cookies. O combo, que custava R$74,90, agora está saindo por R$66,90. Mas um ponto para o quesito atrair novos clientes.

Uma das novidades do cardápio é o cookietone Crédito: Divulgação

Para as vendas de datas comemorativas é sempre bom preparar novidades diferentes. Tábita aposta num cardápio variado e recheado de opções, para este ano as grandes novidades são a barra de panetone e os canudinhos de wafer. “Um diferencial bacana é que sempre temos produtos pronta entrega. Quem nos procurar na véspera do natal vamos ter pronta entrega. Provavelmente alguns itens já estarão esgotados, mas teremos pronta entrega de boa parte”, adianta como parte de seu portfólio de ações de vendas da marca.

“Planejamento, bom relacionamento com meios de comunicação (influencer, jornal, mídias...), fazer combos e tentar ter o seu diferencial seja em produtos, atendimento, a forma como você resolve o "problema" do cliente”, sintetiza Tábita sobre suas dicas para impulsionar as vendas de fim de ano.

Além das dicas compartilhadas pela criadora da marca Maria Cookie, outra valiosa é apostar numa bela apresentação. Invista no apelo natalino também nas embalagens, certamente os clientes irão amar. Nas redes sociais, não esqueça de deixar tudo com aquele gostinho de Papai Noel já está chegando. Se seu negócio for de comida, abuse de fotos e vídeos de dar água na boca. Tem uma loja de roupas? Mostre os looks perfeitos para as festas de final de ano. Use a criatividade e se inspire naqueles perfis que você admira!