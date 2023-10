Guia da sustentabilidade para os pequenos negócios

Com foco no setor de turismo, Sebrae lança guia com diretrizes para tornar sua empresa sustentável

Pensando nisso, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Ceará (Sebrae/Ce) desenvolveu um guia abrangente para o desenvolvimento sustentável de pequenos negócios no setor de turismo. A publicação serve como um roteiro prático para ajudar os empreendedores a incorporar os ODS em suas empresas.

Este movimento em direção à sustentabilidade não é exclusivo de grandes corporações. Pequenas empresas, como hotéis, restaurantes e outros empreendimentos do setor, estão percebendo a importância de se alinhar com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela ONU. No entanto, para muitos desses pequenos negócios, o desafio de adotar práticas sustentáveis ainda é grande.

Pequenos negócios do setor de turismo estão se voltando para a sustentabilidade em resposta a uma demanda crescente por parte dos consumidores. Dados recentes apontam que, em 2022, a busca por acomodações sustentáveis atingiu a marca dos 70%, e as previsões para 2023 indicam que 78% dos turistas globais planejam se hospedar em estabelecimentos sustentáveis, de acordo com um estudo do Boston Consulting Group.

O guia foi concebido como uma resposta à crescente demanda dos próprios empresários, que buscavam orientação sobre como implementar práticas sustentáveis e entender os benefícios que isso poderia trazer para seus negócios. Ele oferece um passo a passo detalhado, incluindo tabelas informativas sobre os 17 ODS e explicações abrangentes sobre cada um deles.

Uma característica fundamental do guia é a inclusão de recursos que permitem aos empresários fazer um auto-diagnóstico para avaliar o nível de conhecimento e informação relacionado aos ODS. Isso torna a publicação acessível a empreendedores que talvez não tenham recursos para contratar consultores externos, tornando o processo de implementação mais acessível.

A principal motivação para a adoção dos ODS é a oportunidade de diferenciar os negócios e atrair consumidores que valorizam empresas comprometidas com a sustentabilidade. Além disso, atender às expectativas dos consumidores globais, que estão cada vez mais conscientes da importância das práticas sustentáveis, é uma vantagem competitiva notável.

O guia também enfatiza que o setor de turismo pode se beneficiar da adesão aos ODS, uma vez que os turistas estão mais propensos a escolher estabelecimentos sustentáveis. A publicação destaca a importância de selos de sustentabilidade para diferenciar os negócios e atrair a atenção dos consumidores.

A publicação foi elaborada pelos articuladores do Sebrae/CE, Alice Mesquita, Carlos Viana e Herbert Melo e pelo CEO da Avalie Consultoria em Sustentabilidade, Rafael da Silva Rocha. As orientações de implantação dos ODS foram testadas em um projeto-piloto em seis empresas do segmento de turismo de diferentes regiões.. Para testar as orientações do guia, um projeto-piloto envolveu a assistência a seis empresas de turismo em diferentes regiões. Essas empresas receberam orientação e apoio na implementação dos ODS em seus estabelecimentos, e puderam relatar inúmeros benefícios benefícios, como redução de resíduos e economia financeira.

O guia do Sebrae/CE oferece um recurso valioso para pequenos negócios do setor de turismo que desejam abraçar a sustentabilidade. Ele está disponível gratuitamente no edifício sede do Sebrae Ceará e em breve estará acessível online, permitindo que um amplo público de empresários no setor de turismo aproveite as orientações práticas e informativas para tornar seus negócios mais sustentáveis e competitivos.