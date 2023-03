Tudo começou na década de 80, quando Isaías Bernardes de Oliveira decidiu empreender. Aos 18 anos, com a ajuda do pai, abriu sua primeira sorveteria na cidade de Frutal, Minas Gerais. Batizou o pequeno empreendimento de Chiquinho - em homenagem ao patriarca da família, Francisco Olímpio de Oliveira. Hoje, a Chiquinho Sorvetes tem mais de 700 unidades espalhadas por todo o país, sendo 72 delas no Nordeste. A empresa é uma das marcas que estarão na quarta edição da Expo Franquias Nordeste, que reúne empreendedores, profissionais do setor de franquias, fornecedores, franqueados e consultores para gerar oportunidades de negócios e expansão de empreendimentos.

A meta da Chiquinho, que cresceu franqueando seu modelo de negócio, é alcançar as 200 unidades no Nordeste pelos próximos anos, seguindo a tendência de crescimento do mercado Franchising que, de acordo com dados da ABF (Associação Brasileira de Franchising), faturou R$32,9 bilhões na região em 2022. Os números apontam um crescimento de 14,6% em relação ao ano anterior. Para 2023, a ABF projeta um crescimento entre 9,5% e 12% no faturamento, 10% em unidades, 4% em redes e 10% em números de empregados diretos no setor.

Isaías Bernardes de Oliveira, presidente Chiquinho Sorvetes (Foto: Divulgação)



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“O mercado de franquias no Brasil hoje está consolidado e estruturado. O país hoje é uma potência entre os maiores do mundo no segmento do franchising”, enfatiza Isaías, presidente da Chiquinho Sorvetes. O empresário ressalta ainda que, enquanto a economia do país está estagnada, o mercado do franchising cresce entre 14% e 15% ao ano: “Isso se deve a toda uma estrutura de um franqueador, a um modelo de negócio consolidado, uma marca que já está estruturada, então já existe um modelo de negócio que deu certo”, explica Isaías sobre o crescimento do setor e as possibilidades de quem investe no segmento.

Os modelos, tamanho de empreendimento e os valores são muitos. De acordo com a ABF, é possível investir a partir de R$10 mil em um negócio. Na feira será possível conhecer inúmeros modelos e suas possibilidades, oportunidade para aqueles que desejam abrir um negócio, mas também para aqueles que já empreendem. Como foi o caso de Fábio Marque Júnior, sócio-diretor da Detroit American Steakhouse, rede de restaurantes casual - que também participa da feira -, que depois de dez anos como representante e franqueado da Subway, decidiu investir em um novo negócio, também no ramo de franquia.

A última edição da Expofranquias Nordeste aconteceu em Recife. Esta é a primeira vez que Fortaleza sedia o evento que, além de expositores, terá ainda congressos com marcas e especialistas em franchising. Paralelamente à feira, o público poderá participar do Congresso de Franquias e Varejo do Norte e Nordeste, que acontecerá no dia 23 de março no Teatro do RioMar. O evento terá palestras de Fernando Ribeiro, diretor regional da ABF para o Nordeste, e executivos de marcas como Bob’s e Casa Bauducco. As inscrições podem ser realizadasneste link.

Esta edição contará com 80 expositores nos segmentos de educação, consultoria, cosméticos e perfumaria, moda, casa e construção, estética, compartilhamento náutico, alimentação serviços e construção civil, entre outros. A quarta edição ocorre entre os dias 23 e 25 de março, das 14h às 21h, no shopping Riomar Fortaleza, e tem a perspectiva de movimentar R$45 milhões em negócios.

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Tags