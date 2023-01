Dicas para o seu negócio começar 2023 com o pé direito

2022 foi um ano de muitos desafios, principalmente para quem tinha entre suas missões manter as portas de um negócio abertas. Este foi o ano em que micro e pequenos empreendedores puderam vislumbrar - num pós pandemia - , novas perspectivas. Foi tempo de pensar novos rumos, lançar novas estratégias e apostar de vez no digital – agora não só para correr atrás dos prejuízos, mas para pensar neste universo como parte do negócio. Para começar 2023 com o pé direito, é preciso planejar, e nada melhor que o fim de ano para dar o start na organização. Por isso o Movimento Empreender reuniu um conteúdo incrível para você ver e ouvir antes de 2023 começar.

Neste ano, teve quem precisou recuar - para depois avançar, mas também teve aqueles negócios que tiveram a possibilidade de crescer. Outros tantos projetos saíram pela primeira vez do papel. Jovens empresas que ganharam espaço em nichos antes inexistentes. Mercados se abriram e outros foram ampliados. A indústria Pet, por exemplo, manteve sua crescente, o mercado de cosméticos naturais também se viu promissor. O setor da tecnologia foi uma ponte importante e também abriu novas portas.

Mas independente do segmento, os pequenos negócios são peças fundamentais para o motor chamado economia. Só para se ter uma ideia, no Brasil, 99% de todas as empresas são micro e pequenas, sendo estas responsáveis por 72% dos quase 1,9 milhão de empregos gerados em 2022.

Mas como 2022 praticamente já terminou, o foco agora é em 2023. Por isso selecionamos algumas lives e podcasts do Movimento Empreender, que você não pode deixar 2022 sem ver e ouvir. São conteúdos imperdíveis para começar 2023 com o pé direito e de olho no crescimento da sua empresa: planejamento financeiro, o novo perfil do consumidor, histórias inspiradoras e possibilidades de novos mercados são alguns dos assuntos escolhidos.

Lives para assistir antes de 2023 chegar

E qual o melhor jeito de começar o ano, senão pensando as finanças do seu negócio? Na live organizando as finanças do seu negócio para começar 2023 no azul, você confere dicas práticas para não passar sufoco no ano que vai começar. Além de dar um jeito no caixa, você ainda vai saber qual o novo perfil do consumidor: Quais são os seus desejos? O que ele espera? Assim, você não será pego de surpresa. Mas já adianto – muita coisa mudou e as empresas vão ter de se adaptar se quiser não só manter, mas também atrair novos clientes.

Na live Pequenos negócios que impactam – do litoral ao sertão cearense, você vai conhecer duas histórias de empreendedores que se destacaram em suas áreas de atuação. Um no litoral e outro no sertão, eles vem de segmentos diferentes, mas em comum conseguiram desenvolver seus negócios com maestria, impactando na comunidade, ampliando e qualificando a oferta de serviços e ajudando a economia girar. Um da tecnologia, o outro do mercado pet, nossos convidados falarão sobre seus mercados, possibilidades e,claro, dicas para ajudar outros empreendedores a chegar longe.

Você sabia que metade do leite consumido hoje em Fortaleza não é produzido no estado? Na live Mãe, que leite gostoso, que leite é esse? É leite do Ceará, você acompanha uma conversa sobre as possibilidades da indústria leiteira no estado. É promissora? Tem espaço para micro e pequenos apostarem no segmento? O que é preciso para crescer? Quem sabe você não encontra aqui uma oportunidade de ter seu próprio negócio em 2023?

Podcasts para ouvir antes de 2023 chegar

Clean Beaty – pequenos negócios de olho na tendência: Há muito já se sabe o impacto de nossas ações para o meio-ambiente. Com consumidores cada vez mais conscientes, as empresas tiveram que se adaptar e buscar alternativas que conversem melhor com as pautas que importam para seus clientes. E um mercado que vem crescendo é o clean beauty ou, no bom português, beleza limpa. A ideia, à lá Bela Gil, é rejeitar produtos sintéticos e substituí-los por ativos naturais, orgânicos, veganos e extraídos da natureza de forma sustentável. E é nessa esteira que tem surgido muitos pequenos negócios. Mas como investir nesse segmento? O que é preciso? Quais são os desafios? Aperte o play e confira!

Tocando Negócios - empreendendo no setor musical: Música e empreendedorismo, qual a ligação entre estes dois universos? Ao contrário do que muita gente imagina, ser artista é também empreender. Afinal, ter uma carreira é ter um negócio. É preciso ter gerência sobre ela, saber antecipar cenários, como chegar no público, como vender seu produto: seja uma peça de teatro, um festival ou um novo hit. Neste episódio a gente conversa com a cantora Tiê, sobre o cenário artístico empreendedor brasileiro.

Movimento Empreender – A hora é agora!

Quer mais dicas descomplicadas para aplicar no seu negócio hoje? Então acesse movimentoempreender.com e acompanhe conteúdos incríveis adaptados à realidade dos micro e pequenos negócios.