[Série] Com açúcar e com afeto, eles fazem seu doce predileto

Biscoitos, massas alimentícias, pães e bolos foram os grandes responsáveis por puxar um crescimento expressivo do setor em 2021, faturando US$245,5 milhões em exportações, segundo dados da Associação Brasileira de Biscoitos, Massas alimentícias e Pães & Bolos Industrializados (Abimapi). Mas paralelo ao crescimento dessa indústria, cresce um outro segmento, que aposta no artesanal para atrair um público cada vez maior.

É o empreendedorismo doce, que vem resignificando receitas e se transformando no sonho de muita gente de ter um negócio pra chamar de seu. São micro e pequenas empresas que começam na cozinha de casa e vão conquistando o paladar, primeiramente, da família e dos amigos, até criar sua própria cartela de clientes que, como a maioria dos brasileiro, adora ter uma sobremesa sempre à mão. Com os aplicativos de entrega então, hoje ninguém mais passa vontade. E com as redes sociais é possível acompanhar de perto a rotina por trás desses pequenos negócios, o que gera maior identificação e cria, inclusive, laços afetivos da marca com seus clientes.

Com o casal Leonardo Petrus, 31, e Diego Atylla, 30, foi mais ou menos assim. Diego da confeitaria e Leonardo da área comercial - mas na época já cursando marketing. O Diego tinha acabado de sair do emprego e o Leonardo, que sempre acreditou no poder doce de suas mãos, passou a incentivar o companheiro a criar suas próprias delícias. Depois de passar pelo crivo de amigos e familiares, Leonardo começou a vender as sobremesas feitas pelo Diego no trabalho. “No meu antigo emprego, toda segunda-feira recebíamos a ajuda de custo da semana. Então sabendo que na segunda todos da empresa teriam dinheiro, na sexta anterior montávamos o cardápio da semana seguinte; e eu ia de setor em setor perguntando quem queria encomendar as sobremesas para a segunda”, lembra. Já nesse momento, passaram a contar com aquela força marota dos amigos que, além de comprar os doces, ajudavam a divulgar nas redes sociais.

O sucesso foi tanto que Leonardo começou a vislumbrar ali uma oportunidade de negócio: “Eu sempre tive vontade de ter um negócio próprio e sempre acreditei no dom que o Diego tem de levar amor e satisfação através da comida. Ele amava e ama o mundo dos doces, então conversamos e decidimos iniciar a nossa jornada no mundo da confeitaria”. Resultado: Leonardo largou o emprego e com o dinheiro da recisão compraram um carrinho. A ideia era fazer os doces e procurar um bom lugar na cidade que pudesse servir de ponto fixo para as vendas e em junho de 2019, a Dourado Cakes saiu do papel.

Como não tinham espaço físico, uma vez por mês eles promoviam um evento, o Garagem Gastronômica, na garagem da casa da mãe do Leonardo. E como sempre, para a felicidade e sucesso do negócio, os amigos do casal apareciam em peso. “Era incrível, todos os amigos faziam questão de ir prestigiar o nosso trabalho, era um momento de interação, frente a frente com os nossos clientes”, conta um Leonardo orgulhoso.

O investimento inicial foi de R$100, com o qual compraram os insumos como embalagens para as sobremesas pequenas. E foi assim durante todo o primeiro ano do negócio: “No início, a ideia era trabalhar com as sobremesas pequenas somente para comprar os materiais da confeitaria – formas, batedeiras, forno, prateleiras -, depois trabalhar somente com bolos e kit festas”. Mas hoje a Dourado Cakes é conhecida de seu público pela grande diversidade de sobremesas, vendidas toda semana por delivery e no carrinho, que já tem ponto fixo na cidade, na Praia de Iracema.

Diego cuida do coração do negócio: a cozinha. Com maestria, desenvolve todo o cardápio apetitoso da marca, que abastece tanto o carrinho quanto o delivery, que funciona de quarta à domingo, além da encomendas de bolos confeitados com chantininho. Já o Leonardo, investe toda a sua sapiência na comunicação, cuidando com expertise das redes sociais como o Instagram, que já soma 16k de seguidores: “O nosso meio de comunicação principal é o Instagram, é por lá que atualizamos o nosso exército - os “Douradolovers”. Trabalhar criando esse vínculo com os nossos clientes durante esses quase três anos é gratificante demais, enxergar que conseguimos criar essa comunidade que participa, torce, que acompanha e se emociona com cada passo”, celebra.

As redes sociais, aliás, é um ponto forte da marca. Quem segue os meninos da Dourado Cakes, além de ficar com água na boca, acompanha o dia a dia de um casal de empreendedores, que apostam na estratégia certeira de vender não um produto, mas uma experiência, apontada por especialistas no assunto como a melhor maneira de aproximar e fidelizar clientes: “Hoje as redes sociais nada mais é do que ter uma comunicação assertiva, pessoas gostam de se comunicar com pessoas, gostam de enxergar situações similares que acontecem no seu dia a dia e é isso que focamos em trazer para as nossas redes. Além de ser uma vitrine para o nosso negócio, é um local leve, engraçado de assistir, situações que acontecem na nossa rotina na cozinha, as nossas conquistas e perrengues. Já investimentos muito em campanhas voltadas para o Instagram, já trabalhamos com vários Influencers, hoje estamos focados no crescimento gradual”, explica o empreendedor com a experiência acumulada ao longo desses quase 3 anos de negócio.

Inovar é preciso

Além dos insumos de qualidade, o casal apostou em produtos diferenciados e com preço justo: “Focamos em trazer produtos que antes você não encontrava com facilidade no delivery ou com um preço justo. Temos uma linha que se chama fatia suprema, onde são fatias com sabores bem diferenciados como cheesecake e banoffe, por exemplo, produtos que são mais refinados e hoje tornamos acessíveis a todos os públicos através da nossa confeitaria”.

Doce gostoso sem ser enjoento é o lema da marca do Leonardo e do Diego, que hoje já começam a desenhar novos sonhos: “Temos o grande projeto de ter a nossa loja física, de ter muitos alunos pelo Brasil todo, trabalhar com consultoria e mostrar que as pessoas podem realizar sonhos através do mundo dos doces com muita persistência e coragem. Não é fácil, não é impossível. Onde existe amor, busca por conhecimento, vontade de vencer, o sonho é possível”, finaliza.