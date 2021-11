Plano de comunicação digital: por onde começar?

Quantas horas por dia você passa na internet? Quanto já gastou só em 2021 com produtos ou serviços que estavam a um clique de distância? De acordo com dados da Ebit | Nilsen, só no primeiro semestre deste ano, o brasileiro gastou mais de R$53,4 milhões em compras online. Não resta dúvida que o e-commerce se consolidou de vez e que o consumidor está cada dia mais conectado.

Em termos globais, o Brasil é um dos países onde as pessoas passam mais tempo conectadas. De acordo com o IBGE, em 2019, 82,7% dos domicílios brasileiros utilizavam a internet. A mesma pesquisa revela que a maior parte desse uso é feita por dispositivos móveis, como smartphones. Com dados mais atuais, o relatório da App Annie Intelligence, aponta que o uso de telas pelos brasileiros aumentou em 30% entre 2019 e 2021, chegando a uma média de 5,4 horas diárias gastas no uso de aplicativo de celular. Esse dado coloca o Brasil no topo do rankinkg mundial de uso de smartphones.

Outro levantamento, agora feito pela plataforma Nuvemshop, indica um crescimento médio de 140%do faturamento de pequenas e médias empresas no primeiro semestre de 2021 se comparado ao mesmo período do ano anterior. A pesquisa revela ainda que 73% das vendas online foram feitas através do celular. Sem dúvida, houve um impacto gigante da pandemia nestes dados, mas o fato é que o digital tornou-se ainda mais imprescindível para os negócios e trouxe a urgência de uma nova comunicação, mais integrada e estratégica.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mas por onde começar? Georgia Cruz, professora do curso de Sistemas e Mídias Digitais da UFC, explica que para construir essa resposta, é preciso pensar que comunicação digital tem em seu DNA a construção de um relacionamento entre empresas e consumidores de uma maneira mais horizontal e fluida. “O ponto de partida do seu processo precisa pensar em quem será seu público e com quais pessoas você vai lidar”.

Quem?

Ela aponta ainda algumas perguntas imprescindíveis para resolver o primeiro ponto-chave para a construção de um Plano de Comunicação assertivo: Quais são as necessidades e desejos do seu público? De que maneira o seu produto se conecta com essas pessoas? Do que essas pessoas gostam? Quais são seus valores? O que é de fato importante para esse público? Qual o repertório e as referências que essa pessoa tem? Quais os meios mais acessados por esse público? “É a partir dessa definição que seu plano de ação será desenhado. Sem conhecer as pessoas com que você deseja conversar, é pouco provável que você consiga direcionar de maneira efetiva suas mensagens”, orienta. Ou seja, o primeiro passo é conhecer seu público!

O quê?

O segundo ponto é ter muito clara qual é a mensagem a ser comunicada. Aqui, não é somente sobre conteúdo de texto ou imagens, é sobre o os valores da sua marca, do seu produto, da sua empresa. “Quanto mais clareza acerca dessa mensagem, mais fácil será pensar nos textos, imagens e demais elementos do seu plano de comunicação”, pondera a especialista no módulo 8 do curso Transformação Digital para Micro e Pequenas Empresas, do qual Georgia é uma das conteudistas.

Como?

Pronto, seguindo os dois primeiro passos você já sabe quem é seu público e sobre o que deseja falar. Agora vem um dos elementos mais cruciais: como falar. “Isso envolve pensar na sua estratégia e na linguagem. A estratégia deve levar em consideração quais serão seus canais de comunicação e venda e tipo de atendimento ao público”, explica. A linguagem a ser utilizada deve ser clara, simples e estar próxima do universo do seu público.

Quando?

Georgia explica ainda que um plano de comunicação digital requer preparo. “É necessário planejamento para criar o conteúdo e saber o melhor momento de divulgá-lo”, ressalta. A criação de materiais requer preparo: qual é o texto a ser usado? Quais imagens? Quem fará esse material? Quando será postado? Com tantas demandas cotidianas, se não houver uma preparação, há muitas chances de as coisas saírem do controle.

Por quê?

Ter clareza dos seus objetivos é fundamental para otimizar os recursos financeiros e de tempo utilizados no processo: “Por que você está planejando uma determinada comunicação? Quais resultados você deseja alcançar?”, indaga.

Por fim, onde? Existem muitas redes sociais, sites e plataformas. Preciso estar em todas? Georgia devolve a resposta com mais perguntas: “Faz sentido para o seu negócio? Seu público está em todos os espaços?”. Por isso é tão importante saber quem é seu público e onde encontrá-lo, pois de posse dessas informações seu conteúdo será veiculado de maneira mais estratégica. “Não é porque um determinado aplicativo está na moda que ele é instantaneamente um lugar para estar presente digitalmente”. Logo, lembre-se: se você estiver em muitos espaços, mais conteúdo terá que produzir e mais tempo será necessário para interação com seu público e construção do relacionamento com ele.

Curso gratuito

Mas quer aprender como utilizá-las na prática? Todos este conteúdo está presente no módulo 8, do curso Transformação Digital para Micro e Pequenas Empresas. E sabe o melhor, o curso é gratuito e recheado de conteúdos para você aplicar no dia a dia do seu negócio e alcançar outro patamar no digital.

Em formato de ensino à distância (EAD), o curso, idealizado pela Fundação Demócrito Rocha, com o apoio da Universidade Federal do Ceará, tem como objetivo promover o debate, a qualificação e o aperfeiçoamento de profissionais, empreendedores e pequenas empresas que querem desenvolver novos negócios ou incorporar as soluções digitais nas estratégia do seu negócio. Clique AQUI para se inscrever



Para acompanhar tudo sobre o universo do empreendedorismo acesse MOVIMENTO EMPREENDER e tenha acesso a um universo de possibilidades.