Inteligência Artificial para os pequenos negócios

Gerenciar o relacionamento com os clientes não é uma tarefa fácil, especialmente quando a quantidade desses clientes vai aumentando ao longo do tempo. Isso, claro, é um ótimo sinal para os negócios, mas é preciso dar conta da demanda. Hoje, graças à tecnologia, esse processo pode ser facilitado por meio de algumas ferramentas como o CRM. Com esses sistemas, você consegue acompanhar datas de aniversário, mandar novidades e oferecer um atendimento mais humanizado e personalizado, o que faz toda a diferença na hora de fidelizar aquele cliente.

CRM, do inglês, Customer Relationship Management. É basicamente fazer a Gestão de Relacionamento com o Cliente. A boa notícia é que hoje já existe uma infinidade dessas ferramentas, que podem ser utilizadas inclusive de forma gratuita. Mailchimp, Hubspot CRM e Jotform são algumas delas e que vão dar aquela agilizada no seu one-to-one. “O CRM é utilizado para coletar os dados dos clientes, armazená-los e facilitar o cruzamento desses dados”, como explica o professor de TI e cientista de dados, Régis Pires.

Os sistemas de CRM permitem que as empresas possam crescer de forma consistente, já que conseguem organizar e automatizar a comunicação com os clientes. “Os CRMs organizam com eficácia as informações de contato, empresa e oportunidade de vendas, bem como toda interação que ocorre por meio de diversos canais de comunicação com o cliente, incluindo seu site, e-mail, chamadas telefônicas, mídia social e outros canais”, aponta Régis. É mais crítico do que nunca para as equipes de marketing e vendas funcionarem como uma unidade coesa, e os sistemas de CRM são uma solução para ajudar as organizações em crescimento a atingir esse objetivo.

Mailchimp é uma plataforma de marketing completa e integrada para apoiar expansão do negócio de pequenas empresas. Permite configurar layouts de emails, segmentar listas de contatos, automatizar envios, criação de landing pages, relatórios e muito mais. Mais recentemente passou a integrar-se também com outros serviços como Instagram e Facebook. Possui planos com opções gratuitas e pagas. O preço varia conforme o limite de contatos, de envios por mês e as funcionalidades disponíveis. No plano gratuito, você pode ter até 2.000 contatos e enviar até 10.000 e-mails por mês com limite de 2.000 por dia.



Hubspot CRM é um sistema gratuito, que permite adaptar as etapas de vendas ao cliente, integrar marketing e vendas em um único lugar, além de gerar uma experiência única e personalizada ao longo dos passos da venda. Com designer totalmente intuitivo, é super simples utilizar essa plataforma, que pode incluir, alterar e gerenciar contatos ilimitados.

E por último, mas não menos importante, o Jotform, que é uma ferramenta para construção de formulários online, havendo a possibilidade de preenchimento offline para posterior sincronização, quando houver conexão com a internet. A criação de formulários é simples, bastando para isso arrastar e soltar objetos de formulário. Nesta plataforma há diferentes planos de assinatura, com um plano básico gratuito e sem vencimento para quem quiser experimentar suas inúmeras vantagens. Nesta live do Movimento Empreender, você confere ainda outras dicas de ferramentas digitais para resolução de problemas.

