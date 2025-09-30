Como uma startup cearense está reinventando a educação corporativa com experiência de streaming

A Eduvem nasceu com a proposta clara de transformar colaboradores em protagonistas de seu próprio desenvolvimento / Crédito: Divulgação

Imagine uma plataforma capaz de reduzir em até 80% o tempo e o custo da produção de conteúdo de aprendizagem, eliminar barreiras de idioma com avatares que falam em 65 línguas e ainda oferecer uma experiência tão envolvente quanto maratonar sua série favorita. Parece ficção científica? Pois essa realidade já está impactando milhares de empresas e profissionais no Brasil e no mundo. O efeito dessa iniciativa envolve atualmente 112 clientes ativos, 1,8 milhão de alunos na base, 35 mil salas virtuais criadas, churn zero e um NPS de 98%. Índices que poucas edtechs globais alcançam. Por trás desses números está uma combinação ousada de inteligência artificial, design inspirado em plataformas de streaming e um sistema robusto de gestão de aprendizagem. Mais do que acompanhar a transformação digital da educação, trata-se de acelerar uma revolução silenciosa que reposiciona a forma como aprendemos dentro das organizações, simplificando e democratizando a educação corporativa.

Do entendimento de que o aprendizado contínuo deixou de ser apenas um recurso estratégico e passou a ser diferencial competitivo, foi que surgiu esta startup nordestina, a Eduvem, nascida em Fortaleza em 2022, com a proposta clara de transformar colaboradores em protagonistas de seu próprio desenvolvimento, em qualquer empresa e em qualquer lugar. É nesse ponto que a experiência ganha forma. A plataforma reúne em um só ambiente conteúdos de hard skills, soft skills e cultura organizacional. São mais de 250 cursos disponíveis, que vão de inteligência emocional a gestão de resultados, somados a recursos como eventos ao vivo, interação em tempo real e trilhas personalizadas. Tudo isso traduz complexidade em simplicidade e coloca a aprendizagem na palma da mão. A interface segue a lógica de um streaming, mas o bastidor revela inovação de ponta. Um LMS baseado em inteligência artificial cria cursos narrados por avatares realistas, encurtando distâncias geográficas e linguísticas. A infraestrutura opera em nuvem global Azure, homologada no marketplace da Microsoft, com certificações ISO e selo GPTW. E há um diferencial que projeta essa experiência para outro patamar: a capacidade de usar IA não apenas para entregar conteúdo, mas para ampliar a performance humana. A plataforma avalia aspectos como cognição, mindset e hábitos, transformando-os em indicadores práticos que orientam pessoas a construírem comportamentos de alto desempenho. Essa inteligência é potencializada por redes neurais profundas e transformers, combinados a dicionários ontológicos, léxicos e semânticos que captam nuances da linguagem e do pensamento humano em português.

São 182 bilhões de correlações semânticas em Pt-BR operando em tempo real. O resultado é um sistema capaz de identificar padrões, antecipar tendências e oferecer recomendações personalizadas, estabelecendo um novo paradigma de desenvolvimento humano fundamentado em dados, ciência e inteligência. Do Ceará para o mundo Esse impacto não se mede apenas em tecnologia avançada. Ele é validado principalmente por pessoas. Cada prêmio conquistado, do Ceará Awards a reconhecimentos do Sebrae, reforça a velocidade dessa trajetória. Em apenas dois anos, a startup abriu escritórios no Brasil, Canadá e Portugal, e prepara expansão para novos países. No centro dessa operação está uma liderança que acredita em um princípio simples: “pessoas transformam empresas, e empresas transformam o mundo”. Vladimir Nunan (CEO), Thiago Jacinto (COO), Tiago Faria (CTO), Abel Cerdeira (CRO) e Fernanda Dória (CXO) formam o time que une tecnologia e humanidade para tornar o aprendizado contínuo escalável, inclusivo e eficaz.

O que começou em Fortaleza como uma ideia ousada hoje se projeta como referência internacional em Educação e Desenvolvimento Humano no mercado. A plataforma Eduvem, investida pela Casa Azul Ventures, é um convite para repensar a forma como aprendemos, trabalhamos e crescemos em conjunto. Se em tão pouco tempo essa iniciativa já alcançou tanto, fica a pergunta provocadora: até onde pode chegar uma revolução que carrega no lema a promessa de ser “tecnologia que transforma pessoas”?

Por Cíntia Souza