Descubra novos olhares para uma escola saudável: junte-se ao Edu Summit e aprofunde seu conhecimento

O que significa ter uma escola saudável? Mais do que apenas um ambiente de aprendizado, uma escola saudável é aquela que promove o desenvolvimento integral dos alunos, o bem-estar dos educadores, e uma gestão eficiente e sustentável. No Edu Summit 2024, vamos explorar esses conceitos e descobrir como podemos transformar nossas escolas em espaços que inspiram e capacitam.

O Edu Summit: O Maior Evento de Educação do Norte e Nordeste



O Edu Summit é mais do que apenas um evento; é uma oportunidade de transformação. Em sua XXI edição, este congresso se consolidou como um espaço de encontro para educadores, gestores, e especialistas que buscam novas abordagens e práticas inovadoras na educação. Com uma programação rica e diversificada, o Edu Summit oferece painéis, palestras e workshops que abordam desde as últimas tendências tecnológicas até as melhores práticas de gestão escolar.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Temas em Destaque



Durante o evento, você terá a chance de ouvir grandes nomes da educação discutirem temas fundamentais para a criação de uma escola saudável. Entre os palestrantes estão: