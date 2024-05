Ceará recebe mais de 50 renomados palestrantes no Edu Summit

O mais importante evento educacional do Norte e Nordeste, o Edu Summit, ocorre em Fortaleza, no Centro de Eventos do Ceará, nos dias 12 e 13 de setembro. Inicialmente chamado de Seminário de Educação, o Edu Summit cresceu e se tornou referência no mercado educacional, oferecendo aos diretores e mantenedores um ambiente propício para discussão, inovação e atualização sobre educação e gestão escolar. Os ingressos podem ser adquiridos online, no site oficial do evento.



Além das palestras de grandes nomes da educação brasileira, como Tânia Queiroz, Leandro Karnal, Marcelo Paz, Júlio Furtado, Maria Inês Fini, Leo Fraiman e Rossandro Klinjey, o evento contará com paineis de discussão, programação cultural e uma sala exclusiva para gestores escolares, com uma programação dedicada às suas necessidades.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Edu Summit também contará com a Sala Edu, onde educadores presentes poderão acessar conteúdos especialmente preparados para eles, e com a participação dos principais presidentes dos Sindicato dos Estabelecimentos de Educação e Ensino da Livre Iniciativa do Estado do Ceará (Sinepes-CE) de todo o País.