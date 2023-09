Setor educacional ganha novos investimentos

O SINEPE- CE e empreendimento cearense promovem o maior congresso de educação do Norte e Nordeste

Nos últimos anos, a educação do Ceará ganhou visibilidade nacional por acumular uma série de êxitos expressivos e ótimos resultados nos índices de qualidade do ensino. O sucesso reflete os altos investimentos realizados no setor pelo poder público e pela iniciativa privada.

Seguindo essa tendência de alta, Fortaleza recebe entre os dias 20 e 21 de setembro o XX Seminário de Educação | Edu Summit, evento promovido pela kedu e pelo SINEPE-CE.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A kedu é uma aposta do grupo econômico Meireles e Freitas, conglomerado cearense composto por 6 empresas e com mais de quatro décadas de experiência. A organização é mais uma cearense que ganha musculatura e vira destaque no mercado educacional.