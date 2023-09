Faltam três dias para o maior evento de educação do Norte e Nordeste!

XX Seminário de Educação – Edu Summit ocorre em Fortaleza nos dias 20 e 21 de setembro no Centro de Eventos do Ceará

Prepare-se para uma experiência inovadora e enriquecedora no campo da educação! É com grande entusiasmo que anunciamos que faltam apenas três dias para o evento mais esperado do ano: XX Seminário de Educação – Edu Summit. O Sinepe-CE e a kedu estão realizando o maior evento de educação do Norte e Nordeste que ocorre em Fortaleza nos dias 20 e 21 de setembro de 2023 e terá uma super estrutura, além de uma localização privilegiada. O Centro de Eventos do Ceará fica localizado em uma das principais avenidas da cidade com fácil acesso a restaurantes, hotéis e shoppings.

Se você é um educador, gestor educacional, pedagogo, estudante, pesquisador ou simplesmente um apaixonado por educação, esse evento foi criado especialmente para você. Durante os dias 20 e 21 de setembro será possível mergulhar em um verdadeiro mar de conhecimento, com palestras inspiradoras, workshops práticos, mesas-redondas estimulantes e diversas atividades interativas.

O evento estima reunir 1.300 profissionais entre educadores, gestores, líderes e especialistas do setor educacional e conta com uma programação abrangente e enriquecedora. Com a temática “Caminhos para Educação do Futuro” o evento abordará as principais tendências e desafios enfrentados pela área da educação, promovendo discussões relevantes e compartilhando as melhores práticas. Além das palestras gerais terá também painéis de discussão e uma área com palestras exclusivas para gestores.