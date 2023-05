Gratuito: baixe e-book sobre Educação Inclusiva

De acordo com o último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografa e Estatística (IBGE), mais de 45 milhões de pessoas vivem com alguma deficiência no País. No Ceará, segundo a Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), há pelo menos 121 mil pessoas com deficiência que usufruem de serviços públicos de atendimento.

Os dados demonstram a necessidade de políticas públicas que garantam a equidade entre pessoas com e sem deficiência. Especialistas em saúde e educação, familiares e organizações sociais costumam enfatizar um mesmo ponto ao falar sobre respeito à diversidade: não existe inclusão verdadeira sem uma educação inclusiva, que respeite as especificidades e amplie as potencialidades de cada cidadão.

Com o intuito de contribuir com o debate sobre inclusão, O POVO elaborou um e-book sobre os princípios da educação inclusiva, ressaltando também o que diz a legislação brasileira sobre garantia de direitos para essa parcela da população e como denunciar irregularidades. Confira o conteúdo gratuitamente! Clique aqui para baixar o PDF.



