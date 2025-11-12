O ouro do sertão: a potência multifacetada da castanha de caju

O ouro do sertão: a potência multifacetada da castanha de cajuDe herança cultural nordestina a motor da economia cearense, conheça os benefícios nutricionais e a versatilidade gastronômica do verdadeiro fruto do cajueiro
Para muitos que cresceram no Nordeste, o caju transcende a categoria de alimento, posto que é também memória afetiva e herança cultural. Fruta genuinamente nossa, brasileira, não é exagero afirmar que esse forte sentimento de pertença pulsa mais forte no Ceará. Sobretudo quando se considera a relevância da produção local no contexto global: o Estado é o maior produtor da castanha de caju do País, de acordo com os dados mais recentes do levantamento Produção Agrícola Municipal (PAM), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado em 2024.
Pequena no tamanho, mas gigante em valor, a castanha movimenta cadeias produtivas inteiras, gera empregos, exportações e impulsiona pesquisas voltadas à sustentabilidade e à inovação alimentar. O alimento une sabor, versatilidade e valor nutricional. Quando se inclui a castanha na rotina, com moderação, cuida-se do corpo e, ao mesmo tempo, valoriza-se a cultura alimentar cearense, explica a nutricionista Sara Ortins.
“A castanha, que é o verdadeiro fruto do cajueiro, é um alimento super nutritivo: rica em gorduras saudáveis e minerais essenciais como cobre e magnésio, oferece aporte nutricional robusto, fundamental para a saúde cardiovascular e ajuste na densidade calórica diária”, explica a nutricionista. Ela vê na fruta uma conexão afetiva com suas memórias de infância e o legado de sua família.
“Desde a minha infância, o caju sempre teve um lugar especial em minha vida. Lembro-me com carinho das tardes em que meu pai voltava das viagens ao interior, trazendo sacas cheias de cajus frescos. O ritual de despejar as frutas na pia, amarrar um fio na torneira para ajudar na retirada das castanhas e no preparo da carne do caju é uma memória que guardo com muito afeto”, relata.
Benefícios da castanha para a saúde do corpo:
- Beneficia o coração e auxilia no controle do colesterol
- Fortalece o sistema imunológico
- Aumenta a saciedade, sendo ótimas fontes de energia
- Promove uma digestão mais saudável, pois é rica em fibras e antioxidantes que regulam o trânsito intestinal e alimentam as boas bactérias do intestino
- Ainda, ajuda a regular o açúcar no sangue e promove uma pele mais saudável e cabelos mais fortes
Pesquisa e sustentabilidade
Na gastronomia, pesquisadores têm se dedicado a alargar as possibilidades de uso, buscando transformar o que antes era resíduo em matéria-prima. A chef de cozinha e empreendedora social Geórgia Goiana colocou o caju no centro de sua pesquisa de mestrado em gastronomia.
“Quando escolhi pesquisar sobre o aproveitamento integral do caju, minha visão era alargar as possibilidades de uso desse fruto tão potente e com novas possibilidades que agregasse na vida das famílias que vivem do beneficiamento desse fruto”, afirma a bacharel e mestre em gastronomia pela Universidade Federal do Ceará (UFC).
A pesquisa, defendida em janeiro de 2025, combina duas farinhas: a do bagaço do caju, obtida após a extração do suco, e a da amêndoa da castanha de caju. Com esse “blend”, como é chamado na gastronomia, a chef desenvolveu produtos como pães, biscoitos e bolos, substituindo totalmente a farinha de trigo. De acordo com ela, em breve os produtos estarão disponíveis para consumo no mercado.
“O caju representa resistência, cultura alimentar do sertão cearense; a força do homem do campo que do pedúnculo produz a doce e suave cajuína ainda de forma bem artesanal; representa a torta da amêndoa da castanha de caju que tem seu valor e potência imensurável. Representa a autenticidade de um fruto que tem muitas vertentes de se aproveitar e transformar em matéria prima, sabores, e que fortalece a identidade geográfica de um fruto tão brasileiro, tão nordestino e tão nosso”, defende.
As oleaginosas, como a castanha, são fontes naturais de:
- gorduras saudáveis
- proteínas
- fibras
- vitaminas
- minerais essenciais
Além disso, ajudam a regular o trânsito intestinal, alimentam as boas bactérias do intestino e promovem uma digestão mais saudável. A castanha, especificamente, é rica em cobre e magnésio, elementos fundamentais para a saúde cardiovascular e para o ajuste da densidade calórica diária.
Versatilidade
O pedúnculo do caju, a "carne" da fruta, também é um presente da natureza, repleto de vitamina C, antioxidantes e fibras, fortalecendo o sistema imunológico e auxiliando na digestão. Mas a parte do caju mais utilizada pela indústria é a castanha, o seu verdadeiro fruto. A versatilidade vai muito além do consumo in natura, torrada, assada e caramelizada, mas se destaca tanto em pratos doces quanto salgados.
Na confeitaria, é largamente utilizada na elaboração de sorvetes, picolés, cremes e coberturas crocantes. O clássico Bolo de Castanha de Caju, por exemplo, pode ser finalizado com um crumble (farofa) que leva castanha triturada, manteiga e açúcar cristal, garantindo uma textura incomparável. Ela também é um ingrediente chave para a Farofa de Castanha de Caju, que harmoniza perfeitamente com carnes, assados e frango.
No entanto, as formas mais criativas e menos convencionais de uso demonstram o potencial imensurável deste ingrediente. A chefe de cozinha Geórgia Goiana lembra que castanha é matéria-prima de queijos saborosos, totalmente vegetais e sem lactose, o que possibilita a inclusão de pessoas que são alérgicas a lactose ou as que são adeptas do veganismo.
A inovação, que é tema de pesquisa de mestrado da UFC em parceria com a Embrapa, possibilita a inclusão de pessoas com alergia à lactose ou adeptas do veganismo. Além disso, a castanha é essencial para pratos salgados, como purês, patês, e pode ser adicionada a saladas e finalizações de risotos.
Receita
Farofa de castanha de caju
Por Geórgia Goiana
- 200 g de bacon em cubos
- 1 cebola roxa média picada
- 1 cenoura média ralada
- 50 g de castanha de caju
- Sal a gosto
- Farinha de mandioca o quanto bastar
Modo de preparo: frite o bacon em sua própria gordura, acrescente a cebola até dourar e junte a cenoura ralada. Adicione as castanhas e, por fim, a farinha de mandioca aos poucos, até obter uma farofa úmida. Sirva com carnes ou assados.