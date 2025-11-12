O ouro do sertão: a potência multifacetada da castanha de caju

A castanha de caju possui elevado valor nutricional, econômico e social para o Ceará / Crédito: Divulgação/Freepik

Para muitos que cresceram no Nordeste, o caju transcende a categoria de alimento, posto que é também memória afetiva e herança cultural. Fruta genuinamente nossa, brasileira, não é exagero afirmar que esse forte sentimento de pertença pulsa mais forte no Ceará. Sobretudo quando se considera a relevância da produção local no contexto global: o Estado é o maior produtor da castanha de caju do País, de acordo com os dados mais recentes do levantamento Produção Agrícola Municipal (PAM), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado em 2024. Pequena no tamanho, mas gigante em valor, a castanha movimenta cadeias produtivas inteiras, gera empregos, exportações e impulsiona pesquisas voltadas à sustentabilidade e à inovação alimentar. O alimento une sabor, versatilidade e valor nutricional. Quando se inclui a castanha na rotina, com moderação, cuida-se do corpo e, ao mesmo tempo, valoriza-se a cultura alimentar cearense, explica a nutricionista Sara Ortins.

Sara Ortins, nutricionista Crédito: Divulgação/Arquivo pessoal “A castanha, que é o verdadeiro fruto do cajueiro, é um alimento super nutritivo: rica em gorduras saudáveis e minerais essenciais como cobre e magnésio, oferece aporte nutricional robusto, fundamental para a saúde cardiovascular e ajuste na densidade calórica diária”, explica a nutricionista. Ela vê na fruta uma conexão afetiva com suas memórias de infância e o legado de sua família. “Desde a minha infância, o caju sempre teve um lugar especial em minha vida. Lembro-me com carinho das tardes em que meu pai voltava das viagens ao interior, trazendo sacas cheias de cajus frescos. O ritual de despejar as frutas na pia, amarrar um fio na torneira para ajudar na retirada das castanhas e no preparo da carne do caju é uma memória que guardo com muito afeto”, relata. Benefícios da castanha para a saúde do corpo:

Beneficia o coração e auxilia no controle do colesterol



Fortalece o sistema imunológico



Aumenta a saciedade, sendo ótimas fontes de energia



Promove uma digestão mais saudável, pois é rica em fibras e antioxidantes que regulam o trânsito intestinal e alimentam as boas bactérias do intestino



Ainda, ajuda a regular o açúcar no sangue e promove uma pele mais saudável e cabelos mais fortes

Pesquisa e sustentabilidade

Geórgia Goiana, chef de cozinha e empreendedora social Crédito: Divulgação/Arquivo pessoal

Na gastronomia, pesquisadores têm se dedicado a alargar as possibilidades de uso, buscando transformar o que antes era resíduo em matéria-prima. A chef de cozinha e empreendedora social Geórgia Goiana colocou o caju no centro de sua pesquisa de mestrado em gastronomia. “Quando escolhi pesquisar sobre o aproveitamento integral do caju, minha visão era alargar as possibilidades de uso desse fruto tão potente e com novas possibilidades que agregasse na vida das famílias que vivem do beneficiamento desse fruto”, afirma a bacharel e mestre em gastronomia pela Universidade Federal do Ceará (UFC). A pesquisa, defendida em janeiro de 2025, combina duas farinhas: a do bagaço do caju, obtida após a extração do suco, e a da amêndoa da castanha de caju. Com esse “blend”, como é chamado na gastronomia, a chef desenvolveu produtos como pães, biscoitos e bolos, substituindo totalmente a farinha de trigo. De acordo com ela, em breve os produtos estarão disponíveis para consumo no mercado.

Produtos feitos com "blend" da castanha de caju em breve estarão disponíveis no mercado Crédito: Divulgação/Arquivo pessoal Produtos feitos com "blend" da castanha de caju em breve estarão disponíveis no mercado Crédito: Divulgação/Arquivo pessoal Produtos feitos com "blend" da castanha de caju em breve estarão disponíveis no mercado Crédito: Divulgação/Arquivo pessoal “O caju representa resistência, cultura alimentar do sertão cearense; a força do homem do campo que do pedúnculo produz a doce e suave cajuína ainda de forma bem artesanal; representa a torta da amêndoa da castanha de caju que tem seu valor e potência imensurável. Representa a autenticidade de um fruto que tem muitas vertentes de se aproveitar e transformar em matéria prima, sabores, e que fortalece a identidade geográfica de um fruto tão brasileiro, tão nordestino e tão nosso”, defende. As oleaginosas, como a castanha, são fontes naturais de:

gorduras saudáveis



proteínas



fibras



vitaminas



minerais essenciais

Além disso, ajudam a regular o trânsito intestinal, alimentam as boas bactérias do intestino e promovem uma digestão mais saudável. ⁣A castanha, especificamente, é rica em cobre e magnésio, elementos fundamentais para a saúde cardiovascular e para o ajuste da densidade calórica diária.

Versatilidade

O pedúnculo do caju, a "carne" da fruta, também é um presente da natureza, repleto de vitamina C, antioxidantes e fibras, fortalecendo o sistema imunológico e auxiliando na digestão. Mas a parte do caju mais utilizada pela indústria é a castanha, o seu verdadeiro fruto. A versatilidade vai muito além do consumo in natura, torrada, assada e caramelizada, mas se destaca tanto em pratos doces quanto salgados. Na confeitaria, é largamente utilizada na elaboração de sorvetes, picolés, cremes e coberturas crocantes. O clássico Bolo de Castanha de Caju, por exemplo, pode ser finalizado com um crumble (farofa) que leva castanha triturada, manteiga e açúcar cristal, garantindo uma textura incomparável. Ela também é um ingrediente chave para a Farofa de Castanha de Caju, que harmoniza perfeitamente com carnes, assados e frango. No entanto, as formas mais criativas e menos convencionais de uso demonstram o potencial imensurável deste ingrediente. A chefe de cozinha Geórgia Goiana lembra que castanha é matéria-prima de queijos saborosos, totalmente vegetais e sem lactose, o que possibilita a inclusão de pessoas que são alérgicas a lactose ou as que são adeptas do veganismo.