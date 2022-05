Dragão dos Parafusos comemora 65 anos

Pioneira no segmento de parafusos e fixadores em Fortaleza, a loja Dragão dos Parafusos completa 65 anos em 2022 e segue com a maior diversidade de itens para atender qualquer demanda dos clientes em todo Brasil

Quem precisa de parafuso em Fortaleza, vai direto ao Dragão dos Parafusos. É certeza o cliente encontrar o item que procura entre os mais de 20 mil do catálogo. É essa diversidade de itens, um dos principais pilares do negócio que completa 65 anos em 5 de maio de 2022. A história começou com o sonho de Álvaro Machado, 87 anos, de vender autopeças. Na época, Álvaro tinha 22 anos e não tinha o capital necessário, por isso, abriu um ponto na rua Meton de Alencar, no José Bonifácio, vendendo material elétrico. O estoque era cedido pelo pai de Álvaro que já atuava no segmento. Dois anos depois, foi para a rua Senador Alencar, que era o conhecido “quarteirão do papoco”, especializado em lojas de autopeças. Os vendedores da região até tinham os parafusos e fixadores necessários para as peças grandes, mas não tinham interesse em vender objetos tão baratos, não queriam perder tempo comercializando miudezas e diziam para o cliente ir até o Dragão para encontrar o parafuso, a arruela e por aí vai. Como Álvaro não tinha dinheiro para criar um estoque de autopeças, se aperfeiçoou em todo tipo de parafuso e fixador. Foi assim, que a loja Dragão virou Dragão dos Parafusos e se tornou especialista em todo tipo de parafusos e fixadores. Álvaro trabalhava de domingo a domingo, e para comprar uma coca-cola que fosse, fazia a conta: quando vendesse quatro vezes o valor da coca-cola, iria buscar o refrigerante.

Álvaro Machado, 87 anos, começou a história do Dragão dos Parafusos há 65 anos (Foto: Divulgação)



Quem conta a história hoje é Maria Isabel Machado, uma das filhas de Álvaro Machado, diretora comercial da empresa. Mas Isabel brinca: “o dono do angu é ele, eu sou apenas uma faz tudo, sou mil e uma utilidades. Como ele desde cedo me ensinou”. É que a trajetória de Isabel no negócio começou aos 16 anos. Ela conta que foram 15 anos no balcão aprendendo o que era parafuso sextavado, de aço, diferenciando arruela lisa de porca. “A maior escola é o balcão. Depois passei mais uns dez anos ao lado do paizinho e só depois ele começou a me delegar as compras”, conta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Álvaro diariamente vai à loja matriz na rua Antônio Pompeu e acompanha todos os movimentos do negócio. “Todas as decisões da gestão são divididas. A rapidez de raciocínio dele permanence extremamente afiada. Tem muitas situações em que passo o dia quebrando a cabeça para resolver, procuro solucionar com a equipe, mas não encontro caminho. É só eu ligar pra ele, que na mesma hora, ele pergunta: você já tentou isso? E é impressionante como vem a solução. Por essas e outras, que só avançamos em qualquer estratégia com o consentimento dele”, conta Isabel.

Trabalham hoje no Dragão dos Parafusos, além da filha Isabel, a filha mais nova de Álvaro, Maria Clara Machado, três netas e a segunda esposa, Elvira Pontes. Em um negócio eminentemente masculino, as sucessoras são apenas as mulheres da família. “A coisa que paizinho mais fala é sobre trabalho, nos ensina desde cedo que não tem nada no mundo que seja de graça, que qualquer negócio sem profissionalização se acaba. E é extremamente exigente com o desempenho da família”, revela Isabel. A diretora comercial reverência o pai: “Ele tem um feeling impressionante para o negócio, é extremamente assertivo em todas as áreas de comercialização. É modelo para todos nós”.

Maria Isabel Machado, uma das filhas de Álvaro Machado, diretora comercial do Dragão dos Parafusos (Foto: Aurélio Alves)



Modernização

A modernização e ampliação do Dragão dos Parafusos seguem passos firmes. Hoje são cinco lojas, um centro de distribuição e 168 funcionários. A área de atendimento corporativo está sendo reestruturada para não dispersar a venda do varejo. “O pinga pinga de vender parafuso é o que faz a propaganda do Dragão, não posso deixar um cliente no balcão esperando um atendimento corporativo ser finalizado”, avalia Isabel.

Equilibrar os dois mercados é uma estratégia importante, por isso, o investimento em estoque pronta-entrega é alto.

O dia a dia de Álvaro, Maria Isabel e Elvira, diretora financeira, na administração das cinco lojas é facilitada pela confiança na equipe. Isabel conta que “a razão de ser do negócio são os colaboradores e os clientes”. “Queremos que nosso cliente seja vendedor do nosso serviço. Ele se encanta de tal forma com nosso atendimento e diversidade de itens que ele mesmo faz a propaganda”. Para Álvaro, o segredo é bem simples: pessoas. “Pode ter o melhor sistema, a melhor infraestrutura, capacidade técnica, pode ter tudo, mas se não tiver gente boa ao seu lado, com quem você possa contar, não tem como qualquer negócio prosperar”, ele ensina.

Celebrando os 65 anos de história, o importante para o Dragão dos Parafusos é seguir pelos próximos anos mantendo firme a certeza nos clientes: “se o que você procura, não tiver no Dragão dos Parafusos não tem em lugar nenhum”.

Lojas Dragão dos Parafusos

Matriz

Rua Antônio Pompeu, 170

José Bonifácio

Tel.: (85) 3433-9777 - [email protected]

Filial Said

Rua Princesa Isabel, 1122

Centro

Tel.: (85) 3433-3440 - [email protected]

Filial Montese

Av Gomes de Matos, 1666

Montese

Tel.: (85) 3433-8570 - [email protected]

Filial Sen. Alencar

Rua Senador Alencar, 415/417

Centro

Tel.: (85) 3452-5300 - [email protected]

Filial Aldeota

Avenida Santos Dumont, 5181

Papicu

Tel.: (85) 3433-9887 - [email protected]

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Tags