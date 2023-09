Dia do Contador: o papel do profissional nas decisões empresariais

Além dessa análise de desempenho, o contador está à frente do planejamento contábil e tributário da empresa e do cumprimento das obrigações legais. Uma contabilidade efetiva contribui para o aumento da transparência e governança da empresa, assim como a construção de confiança em relações com bancos, acionistas, clientes e outros stakeholders.

A data marca a criação do primeiro curso de Ciências Contábeis no Brasil, em 1945. A graduação capacita o indivíduo para transformar os números das empresas em dados sobre lucro, endividamento e rentabilidade, guiando as tomadas de decisões estratégicas.

Toda decisão financeira de uma empresa deve ser baseada em informações precisas sobre a saúde econômica e financeira do negócio. Responsável por garantir esses dados e guiar o futuro da organização, o contador apresenta relevância incontestável para o mercado. Celebrado neste 22 de setembro, o Dia do Contador homenageia o profissional e reforça o valor desse trabalho para a sociedade.

Grupo Dominus: Especialistas em Auditoria, Contabilidade, Consultoria e Recursos Humanos

Com mais de 20 anos de atuação no mercado, o Grupo Dominus vai além da Contabilidade e presta serviços também em segmentos complementares à área, como Auditoria Contábil (independente), Auditoria Interna, Consultoria Organizacional e Financeira e Recursos Humanos.

Empresa investe em tecnologia e capital humano Crédito: Divulgação

De acordo com a sócia e CEO do Grupo Dominus, Karla Carioca, o foco da empresa é solucionar quaisquer “problemas dos negócios”. Ela ainda destaca o lema “A gente resolve”, acrescentando que o investimento em inovações tecnológicas também está presente no DNA da empresa. Com um sistema contábil integrado, a Dominus consegue entregar resultados mais rápidos e precisos, gerando informações úteis e estratégicas para a tomada de decisão nos negócios.

Outro aspecto valorizado é o atendimento personalizado. A partir de reuniões de alinhamento aprofundadas, o esforço do Grupo Dominus se volta para entender as necessidades do cliente e traçar o plano de ação para solucionar os problemas identificados. Mais do que resolver os atuais problemas, a meta é transformar os processos, alavancando os resultados e trazendo maior segurança e sustentabilidade aos clientes.

“Nosso processo pode ser automatizado, mas a nossa relação com o cliente tem que ser humanizada para que possamos prestar o melhor serviço e atender as necessidades. Como diz o nosso principal lema: A gente resolve!”, indica Karla Carioca.

Grupo Dominus