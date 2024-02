Direcional lança apartamentos em frente ao Horto Municipal, no Passaré

Localização está entre os grandes diferenciais do empreendimento Estilo Passaré. Proximidade com área verde combinada a infraestrutura de lazer completa resultam no sonho de morar bem

Na balança para escolher um novo lugar para viver, a localização é um dos fatores que mais contribuem para o bem-estar. Sabendo disso, a Direcional, construtora com mais de 40 anos de história, lançou um novo empreendimento no Passaré, com condições especiais de lançamento por tempo limitado e entrada a partir de R$ 2.999.

Os moradores desfrutarão de uma completa infraestrutura de lazer dentro do empreendimento Crédito: Direcional

Natureza e lazer completo



Ideal para quem quer ter uma vida perto da natureza sem estar longe da cidade, as unidades ficarão em frente ao Horto Municipal Falconete Fialho, uma área de 11,5 hectares de muito verde localizada no Parque Ecológico do Passaré. A região também compreende o Zoológico Municipal e a Clínica Veterinária de Fortaleza.

Os moradores também desfrutarão de uma completa infraestrutura de lazer dentro do próprio empreendimento, que inclui piscinas adulto e infantil, áreas de recreação para crianças, salão de festas, espaço fitness, carwash, minimercado, academia, biblioteca e outras comodidades que proporcionam momentos de relaxamento e diversão para toda a família.

Sobre a Direcional Engenharia



A Direcional Engenharia é a maior construtora do Brasil, segundo o Ranking INTEC 2023, com foco no desenvolvimento de empreendimentos populares e de médio padrão e atuação em diversas regiões do território Nacional. Ao longo de seus 42 anos de fundação, superou a marca de 180 mil unidades entregues e incorporadas. Protagonista do setor no País, faz uso intensivo de tecnologia digital em seus diversos processos e foi uma das pioneiras ao introduzir a possibilidade de compra de imóveis residenciais de forma 100% online. Na engenharia, utiliza métodos construtivos que garantem escala, produtividade e ganhos ambientais com redução de 85% no volume de resíduos em obras em comparação ao método tradicional de alvenaria estrutural. A companhia está listada na bolsa de valores B3 e possui a mais qualificada classificação de risco S&P Global para o Brasil, rating brAAA desde 2021, reafirmado em abril de 2023. No Ceará, está presente desde 2017 e conta com 18 lançamentos de sucesso em todas as regiões da cidade.



