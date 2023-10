Dias de Sousa apresenta complexo de alto padrão e Mall no Guararapes

Os apartamentos do Platinum Condominium terão opções entre 277,07 m² e 235,33 m², construídos em uma área total de quase 5 mil metros quadrados. Cada imóvel terá quatro suítes, todas com closet, cozinha integrada à varanda gourmet, gabinete, lavabo, dependência completa, além de quatro vagas de garagem.

Com entrega prevista para 2027 e já com 40% das unidades vendidas, o Platinum Condominium é um dos mais sofisticados prédios já erguidos pela empresa. O Mall ao lado tem 3 mil m² de área bruta locável e já tem operações confirmadas do Supermercado Guará, San Paolo, Empório da Tapioca, a loja Suplements e a academia Greenlife Familly, que terá, na cobertura, 10 quadras de Beach Tennis. O Mall ainda terá outras marcas. Juntos, os dois empreendimentos formarão um grande e moderno complexo da Dias de Sousa.

De acordo com Patriolino Dias, diretor da Dias de Sousa, o condomínio será mais um lançamento de sucesso da região. "A Dias de Sousa já foi eleita três vezes a melhor construtora do ano e isso se deve a importantes empreendimentos que lançamos na região, como o Cosmopolitan. Posso dizer que o Platinum será uma espécie de 'atualização' dele, com imponente área de lazer, excelente divisão de plantas, rooftop com espaço para yoga, pilates e lounge pub, deck molhado com redário, wine bar, além de piscina com raia de 25 metros, piscina coberta e aquecida, espaço fitness indoor e outdoor, entre outros", comenta Patriolino acrescentando que o lançamento do Mall também gera grandes expectativas positivas.

O projeto arquitetônico do Platinum Condominium é assinado pelo escritório Daniel Arruda Arquitetura. O design de interiores é de Hermínia Lopes e o projeto paisagístico é do renomado arquiteto Benedito Abbud.

No coração do Guararapes

Ambos os empreendimentos estarão no coração do Guararapes, bairro com o melhor IDH-Renda da capital, segundo dados da Prefeitura de Fortaleza. O Platinum Condominium ficará na Rua Jornalista César Magalhães e o Mall logo ao lado, na Avenida Atilano de Moura, quase esquina com a Avenida Miguel Dias. “A localização dos dois é privilegiada, pois foi planejada e cuidadosamente escolhida pensando em oferecer o melhor. Próximo de farmácias, shoppings, restaurantes, parques e universidades, a área também é valorizada pelo microclima oriundo da vegetação preservada da região, favorecendo uma melhor ventilação e uma temperatura do ambiente mais amena”, complementa Patriolino Dias.

