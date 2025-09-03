Natureza, charme e conforto: confira onde se hospedar em Icapuí

Com opções que incluem piscina, café da manhã, vista para o mar, passeios de barco e gastronomia regional, confira seis hospedagens encantadoras e escolha a que mais combina com você

Nesta matéria, reunimos seis opções para quem viaja em busca de aventura, refúgios românticos ou espaços para toda a família. Confira abaixo e saiba onde se hospedar em Icapuí com conforto.

A cidade de Icapuí, no litoral oeste do Ceará, é um dos destinos mais encantadores do Estado. Famosa por dunas monumentais, falésias coloridas, manguezais preservados e piscinas naturais, a região oferece ótimas opções de hospedagem.

O restaurante é um destaque à parte: o cardápio traz pratos batizados com nomes de frevos famosos, fazendo uma ponte entre a cultura pernambucana e a regionalidade cearense. Além disso, a pousada mantém uma vitrine permanente de artesanato local, valorizando a produção da comunidade.

Construída em uma área de 35 mil m², no alto de uma falésia com vista para as praias de Redonda e Peroba, a Oh! Linda Pousada é uma das hospedagens mais tradicionais de Icapuí. O projeto arquitetônico chama atenção pelo estilo diferenciado, com chalés distribuídos em meio à natureza preservada, piscina com bar molhado, salão de jogos, biblioteca e espaços de contemplação.

Passeios de buggy, trilhas, observação do peixe-boi-marinho e massagens complementam a experiência. É uma ótima pedida para quem busca contato com a natureza sem abrir mão do conforto.

A estrutura conta com duas piscinas, espaço pet, campo de futebol, quadras de beach tennis e restaurante. O atendimento é personalizado e a pousada investe em experiências para os hóspedes, como música ao vivo, trilhas, nascer do sol no mirante e sunsets inesquecíveis à beira-mar.

Localizada na Praia de Vila Nova, a Pousada Cenário Ideal reúne charme e lazer em um só lugar. São cabanas e suítes voltadas para o jardim, oferecendo uma atmosfera de paz, onde o canto dos pássaros completa a experiência de tranquilidade.

Com estacionamento gratuito e Pet friendly, é ideal para famílias e grupos de amigos. Outro atrativo é a proximidade da famosa Pedra da Sereia, cartão-postal de Icapuí.

Pousada Amor a Mar

Com localização privilegiada na Praia de Barreiras, a Pousada Amor a Mar é perfeita para quem deseja estar bem perto do mar. O espaço combina boa infraestrutura — com piscina, área kids, restaurante interno e estacionamento gratuito — a uma proposta gastronômica diferenciada.

O restaurante é um dos grandes atrativos, unindo tradição e modernidade em pratos preparados com ingredientes frescos e locais. Da primeira refeição do dia ao jantar, os hóspedes podem desfrutar de uma cozinha saborosa em um ambiente acolhedor.

Endereço: Praia de Barreiras, s/n – Icapuí-CE

WhatsApp: (88) 99233 3143

Site: amoramarpousada.com.br

Instagram: @amoramarpousada

Hotel Casa do Mar

Hotel Casa do Mar, em Icapuí Crédito: Divulgação Hotel Casa do Mar, em Icapuí Crédito: Divulgação Hotel Casa do Mar, em Icapuí Crédito: Divulgação Hotel Casa do Mar, em Icapuí Crédito: Divulgação Hotel Casa do Mar, em Icapuí Crédito: Divulgação Hotel Casa do Mar, em Icapuí Crédito: Divulgação

Para quem busca conforto aliado a uma ampla infraestrutura, o Hotel Casa do Mar é uma excelente opção. Situado na Praia de Tremembé, o espaço é cercado por dunas e fontes de água doce, cenário perfeito que combina descanso a momentos de lazer.

A área externa oferece piscina, jardim, sala de jogos, bar e espaço para massagens. As acomodações variam entre suítes para casais, famílias e grupos de amigos, todas com decoração aconchegante e estrutura completa.

Outro diferencial é o restaurante, que funciona diariamente com buffet variado, incluindo pratos da culinária regional e opções da alta gastronomia. O hotel também organiza passeios turísticos, como buggy pelas dunas, ampliando ainda mais as experiências do hóspede.

Endereço: Estrada CE 261, 3597, Praia de Tremembé – Icapuí-CE

WhatsApp: (84) 98171-1952

Site: hotelcasadomar.com.br

Instagram: @hotelcasadomar

Pousada Vila Matury

Pousada Vila Matury, em Icapuí Crédito: Divulgação Pousada Vila Matury, em Icapuí Crédito: Divulgação

Na vila de pescadores da Praia da Redonda, a Vila Matury aposta em simplicidade e charme. A pousada reúne suítes aconchegantes, casinhas charmosas e acomodações para famílias, todas com vista para o mar.

Com atmosfera intimista, é ideal para casais em busca de tranquilidade. O café da manhã, incluso na diária, é servido com produtos frescos e saborosos, e a pousada dispõe de estacionamento interno e internet de alta qualidade.

Além do acolhimento da equipe, que ajuda a organizar passeios e visitas na região. A localização privilegiada faz com que o hóspede se sinta imerso no ritmo da vida litorânea.

Endereço: Serra de Redonda, 13 – Icapuí-CE

WhatsApp: (88) 99299 4229

Site: vilamatury.com.br

Instagram: @vilamatury

Hostel Aloha

Hostel Aloha, em Icapuí Crédito: Divulgação Hostel Aloha, em Icapuí Crédito: Divulgação Hostel Aloha, em Icapuí Crédito: Divulgação Hostel Aloha, em Icapuí Crédito: Divulgação

Com pé na areia e atmosfera descontraída, o Hostel Aloha é um espaço acolhedor, de frente para o mar na Praia da Redonda. A vista para a Ponte do Vigário e suas falésias coloridas garante um cenário inesquecível, especialmente durante o nascer do sol ou da lua.

A hospedagem oferece quartos para casais, famílias e também opção de quarto compartilhado, mantendo a proposta de simplicidade. O local conta ainda com piscina, barzinho à beira-mar e café da manhã reforçado.

Um diferencial do Aloha é o seu famoso baile de reggae, realizado em algumas épocas do ano, reunindo turistas e moradores locais em noites de música e dança sob o céu estrelado.

Endereço: Praia de Redonda, s/n – Icapuí-CE

WhatsApp: (88) 98855 1631

Instagram: @aloharedonda



O que é o Destino Ceará?



O projeto “Destino Ceará: Descobrindo as Belezas do Estado” é realizado pelo O POVO e celebra o Ceará como um dos principais destinos turísticos do País. Com conteúdos veiculados no portal online, no jornal impresso, na rádio e nas redes sociais, o projeto leva ao público a história das cidades, o cotidiano das comunidades e os personagens reais que dão vida a cada lugar.



Nesta segunda edição, O POVO te convida a explorar as belezas e a cultura de quatro localidades cearenses encantadoras: Paracuru, Serra da Ibiapaba, ⁠Icapuí e Quixadá. Vamos embarcar nessa viagem?



Nos acompanhe nas redes sociais: @opovoonline



LEIA MAIS | Descubra as outras belezas do “Destino Ceará 2025”

