Natureza, charme e conforto: confira onde se hospedar em Icapuí

Natureza, charme e conforto: confira onde se hospedar em IcapuíCom opções que incluem piscina, café da manhã, vista para o mar, passeios de barco e gastronomia regional, confira seis hospedagens encantadoras e escolha a que mais combina com você
A cidade de Icapuí, no litoral oeste do Ceará, é um dos destinos mais encantadores do Estado. Famosa por dunas monumentais, falésias coloridas, manguezais preservados e piscinas naturais, a região oferece ótimas opções de hospedagem.
Nesta matéria, reunimos seis opções para quem viaja em busca de aventura, refúgios românticos ou espaços para toda a família. Confira abaixo e saiba onde se hospedar em Icapuí com conforto.
Oh! Linda Pousada
Construída em uma área de 35 mil m², no alto de uma falésia com vista para as praias de Redonda e Peroba, a Oh! Linda Pousada é uma das hospedagens mais tradicionais de Icapuí. O projeto arquitetônico chama atenção pelo estilo diferenciado, com chalés distribuídos em meio à natureza preservada, piscina com bar molhado, salão de jogos, biblioteca e espaços de contemplação.
O restaurante é um destaque à parte: o cardápio traz pratos batizados com nomes de frevos famosos, fazendo uma ponte entre a cultura pernambucana e a regionalidade cearense. Além disso, a pousada mantém uma vitrine permanente de artesanato local, valorizando a produção da comunidade.
Passeios de buggy, trilhas, observação do peixe-boi-marinho e massagens complementam a experiência. É uma ótima pedida para quem busca contato com a natureza sem abrir mão do conforto.
Endereço: rua da Serra, 100, Praia de Redonda – Icapuí-CE
WhatsApp: (88) 99307-3771
Site: ohlindapousada.com.br
Instagram: @ohlindapousada
Pousada Cenário Ideal
Localizada na Praia de Vila Nova, a Pousada Cenário Ideal reúne charme e lazer em um só lugar. São cabanas e suítes voltadas para o jardim, oferecendo uma atmosfera de paz, onde o canto dos pássaros completa a experiência de tranquilidade.
A estrutura conta com duas piscinas, espaço pet, campo de futebol, quadras de beach tennis e restaurante. O atendimento é personalizado e a pousada investe em experiências para os hóspedes, como música ao vivo, trilhas, nascer do sol no mirante e sunsets inesquecíveis à beira-mar.
Com estacionamento gratuito e Pet friendly, é ideal para famílias e grupos de amigos. Outro atrativo é a proximidade da famosa Pedra da Sereia, cartão-postal de Icapuí.
Endereço: rua Vila Nova, s/n – Icapuí-CE
WhatsApp: (85) 98572 2109
Site: pousadacenarioideal.com.br
Instagram: @pousadacenarioidealoficial
Pousada Amor a Mar
Com localização privilegiada na Praia de Barreiras, a Pousada Amor a Mar é perfeita para quem deseja estar bem perto do mar. O espaço combina boa infraestrutura — com piscina, área kids, restaurante interno e estacionamento gratuito — a uma proposta gastronômica diferenciada.
O restaurante é um dos grandes atrativos, unindo tradição e modernidade em pratos preparados com ingredientes frescos e locais. Da primeira refeição do dia ao jantar, os hóspedes podem desfrutar de uma cozinha saborosa em um ambiente acolhedor.
Endereço: Praia de Barreiras, s/n – Icapuí-CE
WhatsApp: (88) 99233 3143
Site: amoramarpousada.com.br
Instagram: @amoramarpousada
Hotel Casa do Mar
Para quem busca conforto aliado a uma ampla infraestrutura, o Hotel Casa do Mar é uma excelente opção. Situado na Praia de Tremembé, o espaço é cercado por dunas e fontes de água doce, cenário perfeito que combina descanso a momentos de lazer.
A área externa oferece piscina, jardim, sala de jogos, bar e espaço para massagens. As acomodações variam entre suítes para casais, famílias e grupos de amigos, todas com decoração aconchegante e estrutura completa.
Outro diferencial é o restaurante, que funciona diariamente com buffet variado, incluindo pratos da culinária regional e opções da alta gastronomia. O hotel também organiza passeios turísticos, como buggy pelas dunas, ampliando ainda mais as experiências do hóspede.
Endereço: Estrada CE 261, 3597, Praia de Tremembé – Icapuí-CE
WhatsApp: (84) 98171-1952
Site: hotelcasadomar.com.br
Instagram: @hotelcasadomar
Pousada Vila Matury
Na vila de pescadores da Praia da Redonda, a Vila Matury aposta em simplicidade e charme. A pousada reúne suítes aconchegantes, casinhas charmosas e acomodações para famílias, todas com vista para o mar.
Com atmosfera intimista, é ideal para casais em busca de tranquilidade. O café da manhã, incluso na diária, é servido com produtos frescos e saborosos, e a pousada dispõe de estacionamento interno e internet de alta qualidade.
Além do acolhimento da equipe, que ajuda a organizar passeios e visitas na região. A localização privilegiada faz com que o hóspede se sinta imerso no ritmo da vida litorânea.
Endereço: Serra de Redonda, 13 – Icapuí-CE
WhatsApp: (88) 99299 4229
Site: vilamatury.com.br
Instagram: @vilamatury
Hostel Aloha
Com pé na areia e atmosfera descontraída, o Hostel Aloha é um espaço acolhedor, de frente para o mar na Praia da Redonda. A vista para a Ponte do Vigário e suas falésias coloridas garante um cenário inesquecível, especialmente durante o nascer do sol ou da lua.
A hospedagem oferece quartos para casais, famílias e também opção de quarto compartilhado, mantendo a proposta de simplicidade. O local conta ainda com piscina, barzinho à beira-mar e café da manhã reforçado.
Um diferencial do Aloha é o seu famoso baile de reggae, realizado em algumas épocas do ano, reunindo turistas e moradores locais em noites de música e dança sob o céu estrelado.
Endereço: Praia de Redonda, s/n – Icapuí-CE
WhatsApp: (88) 98855 1631
Instagram: @aloharedonda
