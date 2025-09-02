Frutos do mar são destaque na culinária de Icapuí. Veja onde comer

Culinária de Icapuí é baseada em frutos do mar / Crédito: Reprodução/ Hotel Casa do Mar

Reconhecida em 2024 como a Capital Cearense da Lagosta pela Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Icapuí, distante 201,78 km de Fortaleza, é um dos maiores produtores do crustáceo no Brasil e transformou essa prática em uma identidade cultural e gastronômica do município.

Os carros chefes da sua culinária, além das lagostas, são os frutos do mar em geral, com camarão, búzios e outros mariscos. Ao todo, segundo informações divulgadas pela prefeitura, a cidade possui 48 estabelecimentos de gastronomia, entre restaurantes, barracas de praia, lanchonetes, pizzarias e outros. Neles, os visitantes e moradores podem apreciar toda a diversidade que Icapuí tem a oferecer.



Nesta matéria do projeto “Destino Ceará: Descobrindo as Belezas do Estado”, fizemos um compilado de locais onde se pode experimentar pratos que trazem a essência da cidade cearense. Confira! Peixada do Toinho A Peixada do Toinho, em Icapuí, abre todos os dias Crédito: Reprodução/ @peixadadotoinho

Com pratos regionais e frutos do mar frescos, o restaurante, Peixada do Toinho, se encontra na Praia de Manibu. O local apresenta um ambiente familiar com atendimento aconchegante. Há 19 anos no mercado, o funcionamento da barraca é de domingo a domingo, das 7h às 17h.

Hotel Casa do Mar O restaurante do Hotel Casa do Mar traz pratos com ingredientes típicos da região Crédito: Reprodução/ Hotel Casa do Mar

Na Praia de Tremembé, o hotel Casa do Mar é a maior infraestrutura de Icapuí em relação à hospedagem. O restaurante do espaço traz pratos com ingredientes típicos da região. Nele, o hóspede ou visitante pode desfrutar de todas as refeições, com a disponibilidade de um buffet completo, todos os dias, das 10h às 22h.

Barraca do João Velho Barraca do João Velho, na Praia de Requenguela, em Icapuí Crédito: Reprodução/ Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco

Famoso por suas moquecas e especializada em pratos a base de frutos do mar, a Barraca do João Velho está localizada na Praia de Requenguela. O local é elogiado pela bela paisagem, calmaria e bom tempero. O horário de funcionamento é de 9h ás 17h.



Casa da Gil Casa da Gil é um restaurante na Praia da Redonda com vista para a costeira do oceano Crédito: Reprodução/ @casadagil.restaurante Localizado na Praia da Redonda, com vista para a costeira do oceano, a Casa da Gil é uma referência na região de Icapuí. O ambiente permite que o visitante possa comer as variedades de pratos com frutos do mar do restaurante, enquanto aproveita a vista privilegiada para o mar. No por do sol, a beleza do local encanta. Ele funciona de segunda a quinta, das 11h às 15h, na sexta e no sábado, das 11h às 22h, e aos domingos das 11h às 18h.

O que é o Destino Ceará?

O projeto “Destino Ceará: Descobrindo as Belezas do Estado” é realizado pelo O POVO e celebra o Ceará como um dos principais destinos turísticos do País. Com conteúdos veiculados no portal online, no jornal impresso, na rádio e nas redes sociais, o projeto leva ao público a história das cidades, o cotidiano das comunidades e os personagens reais que dão vida a cada lugar.

Nesta segunda edição, O POVO te convida a explorar as belezas e a cultura de quatro localidades cearenses encantadoras: Paracuru, Serra de Ibiapaba, ⁠Icapuí e Quixadá. Vamos embarcar nessa viagem? Nos acompanhe nas redes sociais: @opovoonline

