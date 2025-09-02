Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Frutos do mar são destaque na culinária de Icapuí. Veja onde comer
Restaurantes, barracas de praia, lanchonetes e pizzarias compõem o leque de estabelecimentos gastronômicos do município, reconhecido por seus frutos do mar. Ao todo, Icapuí possui 48 estabelecimentos desse tipo
Reconhecida em 2024 como a Capital Cearense da Lagosta pela Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Icapuí, distante 201,78 km de Fortaleza, é um dos maiores produtores do crustáceo no Brasil e transformou essa prática em uma identidade cultural e gastronômica do município.

Os carros chefes da sua culinária, além das lagostas, são os frutos do mar em geral, com camarão, búzios e outros mariscos. Ao todo, segundo informações divulgadas pela prefeitura, a cidade possui 48 estabelecimentos de gastronomia, entre restaurantes, barracas de praia, lanchonetes, pizzarias e outros. Neles, os visitantes e moradores podem apreciar toda a diversidade que Icapuí tem a oferecer.

Nesta matéria do projeto “Destino Ceará: Descobrindo as Belezas do Estado”, fizemos um compilado de locais onde se pode experimentar pratos que trazem a essência da cidade cearense. Confira!

 

Peixada do Toinho


Com pratos regionais e frutos do mar frescos, o restaurante, Peixada do Toinho, se encontra na Praia de Manibu. O local apresenta um ambiente familiar com atendimento aconchegante. Há 19 anos no mercado, o funcionamento da barraca é de domingo a domingo, das 7h às 17h.

Hotel Casa do Mar

Na Praia de Tremembé, o hotel Casa do Mar é a maior infraestrutura de Icapuí em relação à hospedagem. O restaurante do espaço traz pratos com ingredientes típicos da região. Nele, o hóspede ou visitante pode desfrutar de todas as refeições, com a disponibilidade de um buffet completo, todos os dias, das 10h às 22h.

Barraca do João Velho


Famoso por suas moquecas e especializada em pratos a base de frutos do mar, a Barraca do João Velho está localizada na Praia de Requenguela. O local é elogiado pela bela paisagem, calmaria e bom tempero. O horário de funcionamento é de 9h ás 17h.

Casa da Gil

Casa da Gil é um restaurante na Praia da Redonda com vista para a costeira do oceano
Casa da Gil é um restaurante na Praia da Redonda com vista para a costeira do oceano Crédito: Reprodução/ @casadagil.restaurante

Localizado na Praia da Redonda, com vista para a costeira do oceano, a Casa da Gil é uma referência na região de Icapuí. O ambiente permite que o visitante possa comer as variedades de pratos com frutos do mar do restaurante, enquanto aproveita a vista privilegiada para o mar. No por do sol, a beleza do local encanta. Ele funciona de segunda a quinta, das 11h às 15h, na sexta e no sábado, das 11h às 22h, e aos domingos das 11h às 18h.

 

O que é o Destino Ceará?

O projeto “Destino Ceará: Descobrindo as Belezas do Estado” é realizado pelo O POVO e celebra o Ceará como um dos principais destinos turísticos do País. Com conteúdos veiculados no portal online, no jornal impresso, na rádio e nas redes sociais, o projeto leva ao público a história das cidades, o cotidiano das comunidades e os personagens reais que dão vida a cada lugar.

Nesta segunda edição, O POVO te convida a explorar as belezas e a cultura de quatro localidades cearenses encantadoras: Paracuru, Serra de Ibiapaba, ⁠Icapuí e Quixadá. Vamos embarcar nessa viagem? Nos acompanhe nas redes sociais: @opovoonline

LEIA MAIS | Descubra as outras belezas do “Destino Ceará 2025”

 

Conteúdo de responsabilidade do anunciante
