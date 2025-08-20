Carnaubal: opção para ecoturismo na Ibiapaba que encanta visitantes

Carnaubal encanta com natureza exuberante, clima serrano e tradições culturais que fazem da cidade um refúgio acolhedor na Ibiapaba. Na foto, Igreja Nossa Senhora Auxiliadora / Crédito: Gustavo Cordeiro/Divulgação

Situada na Serra da Ibiapaba, Carnaubal é um refúgio de tranquilidade e beleza natural, na divisa com o Piauí. Conhecida pelo clima ameno e pela hospitalidade de seus moradores, a cidade oferece um cenário que combina montanhas, cachoeiras e mirantes, atraindo visitantes em busca de descanso e contato com a natureza. O ritmo calmo e a paisagem serrana fazem do município um convite para desacelerar e apreciar o interior cearense.

Além do charme das ruas e da simplicidade acolhedora, a cidade abriga diversos atrativos turísticos, como mirantes com vistas panorâmicas, cachoeiras de águas cristalinas e espaços de lazer que reúnem famílias e amigos.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Seja para se refrescar nas quedas d’água, contemplar o horizonte do alto da serra ou vivenciar tradições locais, o destino se revela como uma joia preciosa, pronta para surpreender quem decide explorá-la. Saiba mais sobre esse destino! Patrimônio histórico e fé

O principal cartão-postal religioso da cidade é a Igreja Matriz Nossa Senhora Auxiliadora, com notável valor histórico e arquitetônico. Todos os anos, entre 29 de agosto e 8 de setembro, os Festejos da Padroeira atraem devotos, turistas e filhos da terra que retornam para viver momentos de fé e reencontros familiares.

Natureza e aventura

Balneário Municipal de Carnaubal Crédito: Laricy Brandão/Divulgação

As paisagens naturais de Carnaubal convidam à contemplação e ao lazer ao ar livre. Entre as atrações mais procuradas estão:

Cachoeiras Park

Ambiente perfeito para relaxar, com águas cristalinas e clima de tranquilidade.

Cachoeira dos Espanhóis

A Cachoeira Parque das Águas, também conhecida como Cachoeira dos Espanhóis, é deal para trilhas, camping e banhos refrescantes, cercada por vegetação exuberante. Famosa, a cachoeira é ideal para tomar um banho, mesmo que a água seja frequentemente descrita como "muito gelada". Vale a pena a experiência.

Cantochão

Espaço com vista privilegiada para a Cachoeira dos Espanhóis, gastronomia regional, drinks e opções de lazer como a “bolha d’água”. Saiba mais acompanhando o perfil do estabelecimento no Instagram.

Mirante de Santo Antônio Localizado bem na entrada da cidade, é um dos lugares mais bonitos para registrar fotos e ter uma vista panorâmica da cidade e seus arredores, incluindo São Benedito.



Barragem Municipal de Carnaubal Um belo espetáculo de imagens e o local onde tradicionalmente acontece o carnaval da cidade. Atrai muitos turistas de Fortaleza e outros estados na época carnavalesca. Hospedagem e lazer

Para estadias confortáveis, o Hotel Brilho do Sol é uma escolha estratégica, localizado na Avenida Deputado Vicente Ribeiro, próximo ao Balneário Municipal e ao caminho da Cachoeira do Norte.

