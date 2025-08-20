Carnaubal: opção para ecoturismo na Ibiapaba que encanta visitantes

Carnaubal: opção para ecoturismo na Ibiapaba que encanta visitantesClima agradável, hospitalidade e uma agenda cultural intensa tornam Carnaubal um dos destinos mais acolhedores da Serra da Ibiapaba. Confira opções para turistar!
Situada na Serra da Ibiapaba, Carnaubal é um refúgio de tranquilidade e beleza natural, na divisa com o Piauí. Conhecida pelo clima ameno e pela hospitalidade de seus moradores, a cidade oferece um cenário que combina montanhas, cachoeiras e mirantes, atraindo visitantes em busca de descanso e contato com a natureza. O ritmo calmo e a paisagem serrana fazem do município um convite para desacelerar e apreciar o interior cearense.
Além do charme das ruas e da simplicidade acolhedora, a cidade abriga diversos atrativos turísticos, como mirantes com vistas panorâmicas, cachoeiras de águas cristalinas e espaços de lazer que reúnem famílias e amigos.
Seja para se refrescar nas quedas d’água, contemplar o horizonte do alto da serra ou vivenciar tradições locais, o destino se revela como uma joia preciosa, pronta para surpreender quem decide explorá-la. Saiba mais sobre esse destino!
Patrimônio histórico e fé
O principal cartão-postal religioso da cidade é a Igreja Matriz Nossa Senhora Auxiliadora, com notável valor histórico e arquitetônico. Todos os anos, entre 29 de agosto e 8 de setembro, os Festejos da Padroeira atraem devotos, turistas e filhos da terra que retornam para viver momentos de fé e reencontros familiares.
Natureza e aventura
As paisagens naturais de Carnaubal convidam à contemplação e ao lazer ao ar livre. Entre as atrações mais procuradas estão:
Cachoeiras Park
Ambiente perfeito para relaxar, com águas cristalinas e clima de tranquilidade.
Cachoeira dos Espanhóis
A Cachoeira Parque das Águas, também conhecida como Cachoeira dos Espanhóis, é deal para trilhas, camping e banhos refrescantes, cercada por vegetação exuberante. Famosa, a cachoeira é ideal para tomar um banho, mesmo que a água seja frequentemente descrita como "muito gelada". Vale a pena a experiência.
Cantochão
Espaço com vista privilegiada para a Cachoeira dos Espanhóis, gastronomia regional, drinks e opções de lazer como a “bolha d’água”. Saiba mais acompanhando o perfil do estabelecimento no Instagram.
Mirante de Santo Antônio
Localizado bem na entrada da cidade, é um dos lugares mais bonitos para registrar fotos e ter uma vista panorâmica da cidade e seus arredores, incluindo São Benedito.
Barragem Municipal de Carnaubal
Um belo espetáculo de imagens e o local onde tradicionalmente acontece o carnaval da cidade. Atrai muitos turistas de Fortaleza e outros estados na época carnavalesca.
Hospedagem e lazer
Para estadias confortáveis, o Hotel Brilho do Sol é uma escolha estratégica, localizado na Avenida Deputado Vicente Ribeiro, próximo ao Balneário Municipal e ao caminho da Cachoeira do Norte.
A Chácara do Firmeza, na Rota Turística, oferece peixe assado na brasa, piscinas de água mineral, várias cachoeiras, tobogã e hospedagem integrada à natureza. Um lugar muito agradável para se divertir.
Outras opções de chácaras e espaços de lazer:
- Arena Society Beer (Avenida São Vicente)
- Recanto do Lazer (Junco)
- Sol Nascente (Olho D’Água)
- Irmãos Uchoa (Olho D’Água)
- Gastronomia com sabor local
O Restaurante Vó Gracinha, na comunidade de Baixa do Cedro, é parada obrigatória. A casa serve galinha caipira, licores e doces artesanais, além de molhos e hortaliças orgânicas. O local abriga um museu histórico e o engenho da Cachaça Simião, produzida no próprio terreno.
À noite, a Avenida Paulo Sarasate se transforma no principal ponto de encontro, com bares, pizzarias e sushis. Destaques:
- Varanda Gourmet
- Nosso Boteco
- Sushi Panda
- Nosso Armazém
- Pizzaria 21
Mais afastados, opções como Zezinho Drinks (com karaokê), Coquetel Paulista, Giga Bar, Bar do Francisco, Bar do Gordim e Zé Tió oferecem diversão e música para todos os gostos.
Eventos e festas tradicionais
Carnaubal mantém um calendário festivo que movimenta a cidade o ano todo. A Semana do Município, por exemplo, comemorada em julho, reúne atrações como o Encontro de Bandas Municipais, a tradicional entrega do título cidadão carnaubalense, casamento comunitário, entre outras. Confira mais festividades que marcam o calendário festivo anual de Carnaubal:
- Carnaval diurno no Balneário Marinho de Assis Brito: quatro dias de música, alegria e banhos refrescantes.
- Festa de São José: realizada no dia 19 de março na comunidade de São José, com missa e forró.
- Arraiá e Festa de Emancipação Política: na última semana de julho, inclui entrega de títulos de cidadão carnaubalense, encontro de mulheres empreendedoras, casamento comunitário, finais de campeonatos e dois dias de shows com atrações locais e nacionais.
- Festival de Carros Antigos: em novembro, já na 10ª edição, reúne apaixonados por veículos clássicos de várias cidades do Ceará e estados vizinhos.
O que é o Destino Ceará?
O projeto “Destino Ceará: Descobrindo as Belezas do Estado” é realizado pelo O POVO e celebra o Ceará como um dos principais destinos turísticos do Pais. Com conteúdos veiculados no portal online, no jornal impresso, na rádio e nas redes sociais, o projeto leva ao público a história das cidades, o cotidiano das comunidades e os personagens reais que dão vida a cada lugar.
Nesta segunda edição, O POVO te convida a explorar as belezas e a cultura de quatro localidades cearenses encantadoras: Paracuru, Serra de Ibiapaba, Icapuí e Quixadá. Vamos embarcar nessa viagem?
