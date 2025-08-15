Ipu: herança natural e literária cearense

Bica do Ipu / Crédito: Reprodução/A Voz de Santa Quitéria

A 257 km de Fortaleza, na altitude de 636 metros, Ipu se revela como um dos destinos mais encantadores do Ceará. No sopé da Serra da Ibiapaba e com o tradicional clima ameno da região, o município combina natureza, história, cultura e gastronomia, oferecendo experiências únicas para os visitantes. Ipu nasceu às margens do riacho Ipuçaba. O curso de água forma, no rochedo da Ibiapaba, a chamada Bica do Ipu, uma queda d’água de 130 metros cujo deslumbre mais se assemelha a um véu de noiva. O nome do município significa “água que surge”, em tupi. A nomenclatura remete diretamente à Bica, cenário central na obra Iracema, de José de Alencar, conferindo à cidade um status de berço literário e um elo profundo com a cultura cearense.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além da Bica, o turismo cultural e religioso também são atrativos significativos, com visitantes interessados na história local, nas tradições e nas manifestações culturais. Nesse aspecto, o Museu Frei Aquino, a Casa de Cultura, a Estação Ferroviária, a Igreja Matriz, a Prefeitura Antiga, a Praça de Iracema, a Academia Ipuense de Letras, Ciências e Artes e a histórica Igrejinha de São Sebastião são pontos de destaque, apresentando a história e conectando os visitantes com a tradição local. O comércio local, especialmente o de vestuário, através da Feira Livre conhecida como “Shop Chão”, também atrai visitantes da região. Além disso, o artesanato e a culinária de Ipu oferecem aos visitantes uma imersão autêntica na vida e nas tradições locais. Enquanto a gastronomia local é um convite aos sentidos, com sabores que refletem a riqueza da terra e a simplicidade da vida no sertão, o artesanato ipuense de destaca na cerâmica do Sítio Alegria, um diferencial na região. Bica do Ipu volta a jorrar após três meses Crédito: Reprodução/dellanolima Vista do município de Ipu Crédito: Camila de Almeida/ O POVO Região de acesso ao Parque da Bica do Ipu Crédito: Camila de Almeida/O POVO Praça de Iracema, na região Central do Ipu Crédito: Camila de Almeida/O POVO IPU, CE, BRASIL, 22-10-2019: EXPEDIÇÃO BORBOLETAS. IGREJA MATRIZ DE IPU. EXPEDIÇÃO CIENTÍFICA DAS BORBOLETAS. (Foto: Júlio Caesar/O Povo) Crédito: JÚLIO CAESAR

A majestosa Bica do Ipu Cartão-postal e símbolo da cidade, o atrativo está inserido na Área de Proteção Ambiental (APA) da Bica do Ipu. Com 3.484,66 hectares, a APA abriga encostas e as nascentes dos riachos Ipuçaba e Ipuzinho, preserva remanescentes raros de Mata Atlântica e abriga espécies como veado-catingueiro, jaguatirica e até um curioso caranguejo amazônico, o Fredius reflexifrons. Ao redor, trilhas ecológicas convidam para caminhadas, banhos refrescantes, observação de pássaros e esportes de aventura como rapel e voo-livre, tornando a região um paraíso para os amantes do ecoturismo. Até quatro pessoas, é possível encontrar passeios de trilha com guia por R$ 100. Para grupos a partir de 10 pessoas, é cobrado R$ 20 por visitante.

Ipunatrilha - Trilhas e passeios

Contato: 88 9841 8911

Instagram: @ipunatrilha História, fé e tradição Além da natureza, Ipu preserva um rico patrimônio cultural e religioso. A cidade guarda construções históricas como a Igreja Matriz, a Estação Ferroviária, a Prefeitura Antiga e a Igrejinha de São Sebastião. Espaços como o Museu Frei Aquino e a Casa de Cultura permitem uma imersão na história local, enquanto a Praça de Iracema reforça a ligação da cidade com a literatura e a identidade cearense. O calendário cultural é movimentado, com destaque para:

- Festa de São Sebastião: ocorre em janeiro e é um dos eventos religiosos mais importantes, atraindo fiéis e visitantes para as celebrações;

- Aniversário da cidade: celebrado em agosto, apresenta programação diversificada, que inclui shows de artistas renomados, eventos culturais e cívicos;

- Festejo de São Francisco: realizado em outubro, trata-se de uma celebração profundamente enraizada na fé popular, que reúne procissões, novenas, missas e apresentações culturais. Festival Gastronômico Menu Ipu A experiência turística em Ipu também passa pelo paladar e pela criatividade de seu povo. O Festival Gastronômico Menu Ipu, realizado em novembro, celebra os sabores regionais, com pratos típicos preparados por restaurantes e produtores locais. Queijos artesanais e receitas de tempero caseiro conquistam visitantes e reforçam a conexão com o campo. Sítio Alegria: cerâmica artesanal No Sítio Alegria, as artesãs locais mantêm viva uma tradição secular, confeccionando peças de barro que são verdadeiras obras de arte. A produção, inclusive, conquistou o reconhecimento Indicação Geográfica para a cerâmica de Alegria. Para a Secretária de Turismo de Ipu, Maria da Conceição, essa nomeação atesta a qualidade e a autenticidade dos itens.