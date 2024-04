Desconexo Design revela Showroom 2024 em evento exclusivo

A presença de árvores invertidas adiciona um elemento estranho e poético, subvertendo a ideia tradicional de decoração. A intenção foi criar formas puras e simples, que transmitam uma mensagem clara e ajudem a estabelecer uma conexão emocional com os clientes. O mobiliário conta uma história por si só e a curadoria é cuidadosa, forte e exclusiva. No fim, o propósito é único: criar uma atmosfera de contemplação ao mais rico acervo autoral brasileiro.

Além da curadoria, os convidados participaram de uma imersão à música clássica em uma performance artística com dança contemporânea e um unboxing de um piano da década de 1920 arrematado pelo CEO da Desconexo, Pablo Guterres, em um de seus garimpos pelo Brasil. A história do instrumento clássico (foto abaixo) pode ser conferida no próprio Showroom, no Meireles, ou em post no Instagram da marca (@desconexodesign).