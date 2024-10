Startup cearense revoluciona com telemedicina ilimitada para assinantes

“Nosso foco é a inovação constante. Investimos pesadamente em tecnologias próprias e em parcerias com profissionais de saúde para aumentar nossa capacidade de atendimento”, afirma Janaina Cavalcante, diretora comercial da DeoVita. A empresa planeja expandir seus serviços para novos estados, com o objetivo de atender a um público ainda maior.

Desde sua reformulação, a DeoVita expandiu significativamente, contando atualmente com mais de 200 mil usuários e atendendo centenas de empresas. A plataforma realiza mais de 10 mil atendimentos mensais através do Pronto Atendimento Online 24h e outros 3 mil atendimentos especializados. Tudo isso através do aplicativo disponível para Android e iOS.

A DeoVita, uma startup fundada em Iguatu, Ceará, está transformando o setor de saúde com uma proposta inovadora de telemedicina. Originalmente conhecida por seus cartões de desconto, a empresa se reinventou em 2020, em resposta aos desafios impostos pela pandemia, e agora oferece um serviço de telemedicina ilimitado com consultas sem restrição mensal.

Luan Max, diretor de Marketing da DeoVita, destaca a principal vantagem do serviço: “A telemedicina permite que nosso consultório esteja na casa do usuário. Oferecemos um atendimento humanizado em qualquer parte do Brasil e do mundo. Em cidades onde o custo de vida é elevado, e uma consulta psicológica pode custar centenas de reais, com uma assinatura de R$ 29,90, nossos usuários têm acesso à terapia semanalmente, sem custos adicionais.” Além disso, a DeoVita inclui teleconsultas veterinárias, permitindo que os assinantes consultem sobre a saúde de seus pets.

Os assinantes da DeoVita têm acesso a um serviço ilimitado com cobertura em 14 especialidades, incluindo Pediatria, Neuropediatria, Nutrição, Psicologia, Psiquiatria, Neurologia, Geriatria e Endocrinologia. Os profissionais de saúde contam com ferramentas que permitem o envio de atestados médicos, laudos, encaminhamentos para exames e receituários de controle especial, como antibióticos e outros medicamentos controlados.