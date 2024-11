Shopping Del Paseo recebe o Papai Noel com show especial dos Bolofofos

No próximo dia 9 de novembro. O shopping Del Paseo apresenta o espetáculo "Um Natal cheio de magia e com sabor de Pão de Queijo"

O Shopping Del Paseo dá início à temporada natalina com um grande evento no dia 9 de novembro, às 17 horas, que marca a chegada do Papai Noel e traz ao Ceará o fenômeno musical Bolofofos.

Dono do hit infantil "Pão de Queijo", o grupo é, ao lado da chegada do Papai Noel, a principal atração do evento, prometendo encantar crianças e famílias com uma apresentação exclusiva.

O espetáculo intitulado “Um Natal cheio de magia e com sabor de Pão de Queijo” será realizado na área externa do shopping, em um palco especialmente montado em frente ao empreendimento.