A música e esse tal de direito autoral

O artista precisa ter noção de direitos autorais para cuidar de seu repertório adequadamente. / Crédito: Imagem gerada por IA

Ao mesmo tempo em que a música brasileira vive um momento de intensa produção, grande parte dos artistas ainda se sente perdida quando o assunto é direito autoral. Termos como “associação de compositores”, “registro de obra”, “fonograma” e “sincronização” são cotidianos no mercado, mas ainda soam estranhos e distantes para muitos daqueles que estão nos palcos e estúdios compondo, tocando e gravando.

Os advogados Gaudênio Santiago e Ricardo Bacelar vivenciam as duas pontas dessa cadeia, com carreiras tanto no Direito quanto na música. É a partir de suas experiências pessoais e análises profissionais que eles apontam caminhos que um artista pode seguir para garantir seus direitos, proteger suas obras e estruturar sua carreira. Patrimônio, renda e proteção Advogado, músico profissional e compositor, Gaudênio Santiago une prática artística e experiência jurídica em sua atuação. “Com essa vivência dupla, acabei atuando tanto na defesa de artistas e produtores quanto assessorando empresas que recebem cobranças do Ecad e precisam de orientação técnica”, exemplifica. O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) é a entidade brasileira responsável pelo trâmite dos direitos das músicas junto aos autores e demais titulares. Gaudênio ressalta que “a música nasce do impulso criativo, não da burocracia”. Portanto, sem uma orientação jurídica básica, a tendência é que o artista permaneça sem conseguir acompanhar o fragmentado ecossistema formado por editoras, distribuidoras, Ecad, agregadoras, plataformas digitais e as regras próprias de cada uma dessas entidades. “O músico aprende a tocar, compor, produzir… mas ninguém explica como ele transforma isso em patrimônio, renda e proteção”, observa. Gaudênio Santiago une prática artística e experiência jurídica em sua atuação Crédito: Divulgação

Dentre as iniciativas que buscam reduzir essa lacuna, Gaudênio destaca programas de formação, editais e atividades promovidas pela Secretaria de Cultura nos equipamentos culturais do Estado, além de cursos, cartilhas e workshops realizados tanto pelas associações de gestão coletiva quanto pela iniciativa privada, inclusive voltados para novos artistas. Ele reforça que “o artista que deseja se profissionalizar precisa acompanhar esses movimentos, porque muita informação atualizada passa justamente por esses canais oficiais". Porém, como esse conteúdo não chega de forma clara para todos, cabe aos advogados especializados e produtores culturais traduzir a linguagem jurídica para o cotidiano dos músicos. Para ele, três pontos são essenciais para que um artista se estruture após entender que sua música é um bem com potencial de gerar receita:

Registro da obra: garante proteção e autoria;



garante proteção e autoria; Contratos:



definem responsabilidades, divisões e evitam conflitos; Gestão dos direitos: garante recebimento no digital, no streaming, nos shows, sincronizações e execuções públicas. Mudança de paradigma Vice-presidente da Comissão Nacional de Cultura da OAB, o advogado, músico e compositor Ricardo Bacelar acompanha a falta de informação dos artistas brasileiros em relação a seus próprios direitos. Para ele, trata-se de uma questão cultural que reflete falta de oportunidade e de informação. "Todo mundo deveria saber como cuidar do seu repertório. É importante que o músico busque conhecimento, mesmo que básico. A maioria não é cadastrada nas associações de gestão coletiva e muitos nem recebem seu dinheiro porque não assinam contratos. Tratam isso com muita informalidade", lamenta. Mãe e avós juristas, pai e tia pianistas: Direito e música sempre estiveram conectados na vida de Ricardo Bacelar Crédito: Divulgação

As associações de gestão coletiva são órgãos que atuam no cadastro e no relacionamento com os artistas, definindo normas de arrecadação e de distribuição dos direitos autorais junto ao Ecad. São sete as organizações: Abramus, Amar, Assim, Sbacem, Sicam, Socinpro e UBC. Cada uma representa os compositores, artistas e demais titulares filiados a elas. Ao se filiar e manter atualizados os cadastros de obras musicais (composições) e fonogramas (gravações dessas composições), o titular passa a receber seus direitos autorais de execução pública. Bacelar percebe, no Ceará, uma forte tradição no âmbito dos direitos culturais, com iniciativas acadêmicas, congressos e juristas reconhecidos na área, como Humberto Cunha, com quem chegou a fundar uma comissão de direitos culturais na OAB Ceará há cerca de 25 anos.