Escrevendo a música cearense

Festivais de música realizados no Ceará durante a década de 1960 fazem parte do conteúdo abordado em um dos livros / Crédito: Picasa 3.0

Para além da letra, da melodia ou da harmonia, música também tem história: como foram feitas ou gravadas, o que as inspirou, como os envolvidos se conheceram, o momento histórico em que tudo isso aconteceu, etc. Muito do que se entende hoje como música “brasileira”, em contraponto ao que é tido como música “local” ou “regional”, se deve justamente às histórias em torno da criação e da repercussão dessas obras, reforçadas tanto pelos meios de comunicação quanto por sua presença em livros, pesquisas e artigos.

Pedro Rogério propõe um olhar mais atento sobre a produção musical cearense Crédito: Divulgação Pedro Rogério, professor do curso de Música da Universidade Federal do Ceará (UFC), ministra a disciplina “História da Música Cearense”. Ele explica que “refletir sobre a música cearense, suas histórias, relações sociais e valores estéticos traz uma alternativa que coloca em questão a construção de um repertório formado a partir da seleção imposta pelos meios de comunicação de massa”. Diante da posição historicamente periférica da música feita no Estado frente ao mercado nacional, mesmo com uma rica e extensa produção cearense, Pedro analisa de forma crítica este panorama. Para tal, parte dos saberes locais e observa o contexto brasileiro de colonialidade. “O estudo da música cearense fortalece a identidade dos estudantes e desperta a consciência de que eles próprios são construtores dessa história”, conta.

Pessoal do Ceará Em seu livro “Pessoal do Ceará: Habitus e Campo Musical na década de 1970”, Pedro Rogério analisa as trajetórias de artistas como Augusto Pontes, Belchior, Cláudio Pereira, Dedé Evangelista, Ednardo, Fagner, Fausto Nilo, Francis Vale, Ricardo Bezerra, Rodger Rogério, Tânia Cabral e Téti. Este grupo de músicos, compositores, intérpretes e produtores culturais, junto a outros nomes que também contribuíram em diversas frentes, foi responsável pelo que viria a ser conhecido como Pessoal do Ceará. Filho de Rodger e Téti, além do convívio em primeira mão dos acontecimentos, Pedro também recorre a alguém mais distante para fundamentar sua pesquisa: a partir dos conceitos de habitus, capital e campo social, de Pierre Bourdieu, ele relaciona e coloca em perspectiva as histórias desses artistas que marcaram época e se tornaram referências na música cearense.

Recortes temporais A pesquisa de Pedro dá continuidade ao trabalho iniciado em “Terral dos Sonhos – O Cearense na Música Popular Brasileira” da socióloga Mary Pimentel, primeira pesquisadora sobre o Pessoal do Ceará, que investiga o período de 1964 a 1979. A obra traz uma pesquisa realizada em acervos de jornais, entrevistas e livros, além de entrevistas com artistas, colecionadores e outras pessoas envolvidas com a cultura da época. Ao final do livro, há análises de letras de algumas canções e a importância da mensagem de cada uma delas naquele contexto cultural. A publicação foi lançada em 1994 e relançada em 2006, acrescida de fotos e de uma discografia atualizada. O mesmo período é estudado pelo historiador Wagner Castro em “No Tom da Canção Cearense: Do rádio e tv, dos lares e bares na era dos festivais (1963-1979)”. A partir dos Festivais de Música realizados naqueles anos, o autor ressalta a importância desses eventos para o desenvolvimento e a divulgação dos cantores e compositores do Ceará.

Os festivais de canção também são centrais no livro “Canto do Ceará: Os festivais de música do Ceará da década de 1960”. Nele, a jornalista Priscila Lima traça um panorama das edições de 1965 a 1968 do Festival de Música Popular Cearense. A partir de jornais que circularam no período, entrevistas, depoimentos e pesquisas bibliográficas, a autora também faz uma contextualização nacional com alguns dos mais reconhecidos festivais nacionais. Já o jornalista Flávio Paiva, em seu livro-CD “Invocado – um jeito brasileiro de ser musical”, contextualiza desde nomes consagrados como Eleazar de Carvalho e Petrúcio Maia a contemporâneos como Daniel Groove e Lorena Nunes a um olhar provocante sobre a música brasileira, refletindo sobre a música brasileira na atemporalidade dos seus intercâmbios afetivos e diversidade criativa.