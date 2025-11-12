Música cearense e internacional

Com trajetórias que se expandem do interior e da capital do Ceará para o mundo, nomes como Artur Menezes, Tiago Araripe, Lorena Nunes e Paulo Feitosa trilham, cada um à sua maneira, caminhos para expandir horizontes.

A paixão de Artur Menezes pelo blues o levou até o berço do estilo Crédito: Pops Magellan Nascido em Fortaleza, o cantor e guitarrista Artur Menezes mora nos Estados Unidos há dez anos. Desde muito antes disso, ainda criança, já tocava blues. Entre o desconforto das primeiras pestanas no violão e o reconhecimento dos prêmios, tocar nos principais festivais do mundo, turnês com nomes como Buddy Guy e Eric Gales e integrar o corpo docente do Musicians Institute, em Hollywood, o músico teve sua trajetória tão influenciada pelo blues que foi até o berço do estilo na busca por aprimorar seu som. Porém, nada disso aconteceu de repente. “O que me levou a mudar de país, além da paixão pelo blues, foi eu estar começando a me repetir bastante no Brasil. Tocando nos mesmos festivais pela terceira, quarta vez, sempre no mesmo circuito. No estilo que eu fazia, não tinha muito mais para onde crescer”, recorda. Enquanto ainda morava em Fortaleza, Artur foi para Chicago pela primeira vez em 2006, pela segunda vez em 2007 e, em 2011, enquanto morava em São Paulo, visitou Chicago pela terceira vez. “Esse bate e volta é porque eu ainda estava muito incerto. Para mim, eu estava indo me aprimorar no blues. E sempre ia para Chicago porque tenho esse carinho pela cidade, que é a Meca do blues elétrico. Quando o blues saiu do campo para as cidades grandes com eletricidade, incorporou amplificador, guitarra elétrica, essas coisas. Foi nesse blues que acabei me aprimorando mais, embora também goste e toque o blues do Delta do Mississippi, que é mais acústico. Quando voltei de Chicago em 2011, já vim com aquela pulga atrás da orelha de ‘eu tenho que me mudar de vez pros Estados Unidos’”, conta.

A mudança definitiva veio em 2016, num momento em que já tinha reconhecimento e trabalhos no exterior. Hoje radicado em Los Angeles, o guitarrista é visto pelo público americano como um elo entre o blues norte-americano e o da América do Sul. “Eu acredito que a arte de todo mundo é relacionada com o ambiente em que vive. Estar aqui, onde se faz e onde nasceu o tipo de música que eu faço, influencia meu som”. Para quem também deseja seguir carreira musical em outro país, Artur recomenda possuir três coisas: “sangue no olho, talento e ética”. Filho da cantora Lúcia Menezes, seu vínculo musical e afetivo com o Ceará e o Brasil permanece forte. “Vou ao Brasil pelo menos uma vez por ano e faço uma turnê. Mantenho contato com os artistas daí e, sempre que possível, a gente se encontra, bate papo, tira um som”, conta o músico, que tem aparecido no lineup de festivais como Jazz e Blues de Guaramiranga, Rio das Ostras Jazz, Blues e Best of Blues and Rock, entre outros, e irá se apresentar no Lollapalooza Brasil 2026, em março do ano que vem.

Do Crato a Portugal

O cantor e compositor Tiago Araripe, nascido no Crato, também buscou fora do País uma nova etapa de sua trajetória musical. Hoje com 74 anos de idade, vive desde 2018 em Bombarral, pequena vila agrícola no Centro-Oeste de Portugal. A mudança foi planejada por Tiago e sua parceira, Ana Ruth, ao longo de dois anos. Tiago Araripe: do interior do Ceará ao interior de Portugal Crédito: Ana Ruth Brito “Eu já estava aposentado e tínhamos uma ideia em comum: já que iríamos atravessar o Oceano Atlântico, que fosse para ter outro tipo de vida. Para nós, isso significava morar em uma aldeia ou uma vila pequena, onde viveríamos de forma minimalista, em maior contato com a natureza e, no entanto, com internet de alta velocidade para manter janelas abertas ao mundo”.

Mundo este que Tiago viveu com intensidade por décadas entre as metrópoles Recife, São Paulo e Fortaleza. Após sair do Crato para cursar Arquitetura em Recife, a movimentação na cena musical pernambucana o fez largar a faculdade e se mudar para São Paulo. Lá, durante a efervescência criativa dos anos 1970, foi membro da banda Papa Poluição e colaborou com nomes como Tom Zé e Itamar Assumpção. A experimentação e a mistura entre o rock e os ritmos nordestinos são marcas de sua carreira, algo evidente em seu álbum de estreia “Cabelos de Sansão”, lançado em 1982 pelo selo Lira Paulistana e que conta com a participação de 36 músicos, entre eles nomes como Itamar Assumpção, Tetê Espíndola e Vânia Bastos. Após o nascimento de suas filhas e de passar a atuar no ramo da publicidade, Tiago passou anos sem gravar nem fazer shows, até que se mudou para Fortaleza em 1995. “Foi em Fortaleza que, em 2001, recebi uma ligação surpreendente de Zeca Baleiro. Ele era admirador do ‘Cabelos de Sansão’ e queria me conhecer pessoalmente. Nos tornamos amigos e parceiros musicais. Em seguida, recebi dele o convite para relançar ‘Cabelos de Sansão’ em CD”, lembra.