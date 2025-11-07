Feats de artistas cearenses que você precisa conhecer

Capa de Os Bardos, de Rapper MH, Enejaru e Afrokaoooos / Crédito: Reprodução

O que não falta na cena cearense recente são parcerias que expandem fronteiras tanto de estilos quanto geográficas. Do litoral ao sertão, do rap ao forró, do metal ao pop romântico, reunimos algumas colaborações lançadas nos últimos anos que mostram como a música feita no Ceará segue viva, diversa e em constante reinvenção.

Califórnia Neva

A introspectiva e intensa “Califórnia Neva” foi composta há mais de dez anos pelo cantor e compositor Caiô, que hoje está à frente da banda Outragalera. Desde então, a música se destacou em diversas apresentações tanto dele quanto de outros intérpretes, como a cantora Luiza Nobel. Mais recentemente, o cantor e compositor Zéis, natural de Caucaia e que já foi guitarrista na banda de Luiza, incluiu “Califórnia Neva” em seu recém-lançado álbum ao vivo, intitulado “Encruzilhada”, dividindo os vocais com Caiô nesta que é a primeira gravação oficial da canção. O registro, em áudio e vídeo, vem de um show de Zéis gravado no Hub Cultural Porto Dragão, em Fortaleza, reunindo 21 faixas tocadas por uma banda com 10 integrantes.

Forró do Fico

Capa de Forró do Fico, de Orlângelo e Luana Florentino Crédito: Reprodução

Ao falar de música cearense, não pode faltar forró. Em “Forró do Fico”, Itapipoca tira Mombaça para dançar ao som das vozes de Orlângelo e Luana Florentino, que ainda acrescentam ao estilo elementos da salsa e da cumbia. Destaque para o som exótico e característico do “marimbau”, instrumento tocado por Orlângelo que se assemelha a um berimbau, com uma única corda esticada horizontalmente sobre um captador de guitarra. Composta por ele em parceria com Flávio Paiva, a música foi gravada originalmente em 2017 pela cantora cearense Ilya e pelo cantor e compositor paraibano Chico César no livro-CD “Bulbrax – sociomorfologia cultural de Fortaleza”, de Flávio Paiva, e ganhou esta nova versão em 2022.

Vai dá bom

Capa de Vai da Bom, de Emocionar e Mumutante Crédito: Reprodução

Conexão Pacajus/Sabiaguaba, “Vai Dá Bom” foi lançada como single em 2021 e também está presente em “Preto”, álbum do rapper e produtor musical Emiciomar lançado em 2023. A composição é uma parceria entre ele e a cantora Mumutante, com quem também divide os vocais. Foi na casa dela, na Sabi, que tanto os vocais quanto o visualizer da faixa foram gravados. “O que foi pedo vai dá bom” é o mantra que leva a mensagem de esperança da música numa mescla de elementos de rap e dancehall em cadência ao mesmo tempo lenta e dançante.

Quebra Capa de Pira Coletiva, de O Cheiro do Queijo e Russo Passapusso Crédito: Reprodução

"Quebra" é uma colaboração entre as bandas Pira Coletiva, de Fortaleza, O Cheiro do Queijo, de Maracanaú, e Russo Passapusso, vocalista do BaianaSystem, que também assina a produção. A faixa encerra “Futuro Retrovisor”, EP recém-lançado da Pira Coletiva cuja narrativa percorre o despertar, os desafios do dia, os labirintos da noite e o nascer de um novo tempo, onde o velho se quebra para abrir espaço para o que virá. A sonoridade é pesada e visceral, evidenciando bem a assinatura marcante de cada artista envolvido entre elementos de metal, rap e swingueira.

Milagre

Capa de Milagre, de Camaleoa e Luiza Nobel Crédito: Reprodução Composta e interpretada pelas cantoras Camaleoa e Luiza Nobel, “Milagre” foi lançada no Dia Nacional da Visibilidade Lésbica de 2024 e aborda a entrega a um novo relacionamento romântico que se revela mais sólido e maduro do que os relacionamentos anteriores.